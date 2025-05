Чинчонският чесън: Историята на един изчезващ вкус и борбата за неговото спасяване

П о света съществуват стотици сортове чесън, но в тихия испански град Чинчон, разположен на около 40 минути път южно от Мадрид, се отглежда специален сорт, известен като ajo fino, който доскоро беше заплашен от изчезване. Главният готвач Мириам Ернандес е на мисия да го запази, пише CNN.

Ajo fino, характеризиращ се с малките си скилидки, е отличителна съставка на местната гастрономия в Чинчон. Като дете Ернандес наблюдава как нейните баба и дядо го засаждат, а родителите й го използват в ястията в семейния им ресторант. Когато тя самата става готвач, тя решава да включи чесъна в собствената си кухня, но среща трудности при намирането му.

Тази ситуация вдъхновява Ернандес сама да се заеме с отглеждането на ajo fino. Процесът на култивиране е трудоемък и добивът е значително по-нисък в сравнение с други сортове, но уникалният вкус на чесъна прави вложеното усилие напълно оправдано. Както показва Ернандес в епизод от "Eva Longoria: Searching For Spain", неговият вкус е наистина изключителен.

„Когато го опитах, усещането беше като удар в лицето“, споделя Ева Лонгория пред CNN.

Did you know that most garlic is imported?



That means the root crop plant used in much of American cuisine, often utilized for medicinal benefits and generally considered a nutrient boost of a crop - isn’t homegrown.



Yes, there are pockets, but mostly, it’s imported.



This is… pic.twitter.com/KQYqHkFhzb