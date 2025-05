Седенето състарява мозъка, сочи проучване

С еденето може и да е удобен и комфортен начин да прекарвате голяма част от деня си, но ново проучване сред възрастни хора показва, че то може да доведе до свиване на мозъка и когнитивни проблеми, независимо от това колко упражнения успявате да правите, пише Sciencealert.

Изследването опровергава идеята, че периодите на седене могат да бъдат балансирани от периоди на активност, поне що се отнася до здравето на мозъка при хора на възраст над 50 години.

Изследователите от Университета Вандербилт, Университета в Питсбърг и Националния университет в Сеул смятат, че прекаленото седене или лежане (известно като заседнало поведение) може да окаже влияние върху мозъка и да увеличи риска от различни видове деменция в по-късен етап от живота, включително болестта на Алцхаймер.

„Намаляването на риска от болестта на Алцхаймер не се състои само в това да тренирате веднъж дневно“, казва неврологът Мариса Гогниат от Университета в Питсбърг и допълва:

„Намаляването на времето, прекарано в седнало положение, дори ако правите упражнения ежедневно, намалява вероятността от развитие на болестта на Алцхаймер.“

Изследователите набират 404 доброволци, като проследяват нивата им на активност с помощта на преносими устройства в продължение на една седмица. След това, през следващите седем години, са използвани когнитивни тестове и сканиране на мозъка, за да се оцени здравето на мозъка им.

