Броят на жертвите при пожара в дом за възрастни в Босна и Херцеговина расте

Д вама души, които пострадаха при пожара в дом за възрастни хора в Тузла (Босна и Херцеговина) на 4 ноември, са починали, съобщи Университетският клиничен център Тузла (UKCT). По този начин общият брой на жертвите става 17, съобщи „Радио Свободна Европа“.

„През последните 24 часа двама пенсионери, хоспитализирани в Клиниката по анестезиология и реанимация след пожара, са починали в UKCT. В момента двама пациенти, настанени в Клиниката по вътрешни болести, остават на лечение в UKCT“, се казва в изявление на болничния център.

Освен 17-те жители на дома за пенсионери, които вече са починали, повече от 30 души са били ранени при пожара. Причината за пожара е късо съединение в проводниците на свързващия кабел на радиоприемника в стаята на един от обитателите на дома, показва разследване на Окръжната прокуратура на Тузла, базирано на заключенията на експерт по електрическа и пожарна безопасност. На 14 ноември прокуратурата обяви, че разследването „е насочено към установяване на наказателна отговорност, или по-скоро – елементи за наличие на основателно подозрение, че служебни или отговорни лица (или други лица) са извършили престъпления“.

„Разследването е основано на извършването на тежки престъпления срещу общата безопасност на хората и имуществото, свързани с престъплението причиняване на обща опасност, довела до смъртта на няколко души, както и престъплението небрежно изпълнение на задълженията“, се казва в съобщението на Окръжната прокуратура.

Директорът на дома за пенсионери в Тузла, Мирсад Бакалович, подаде оставка на 5 ноември.

Сградата на дома за пенсионери е собственост на град Тузла, който назначава управлението, но няма субсидии или бюджетно финансиране.