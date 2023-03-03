Свят

Бомба избухна в Основния съд в Подгорица, има загинали

Взривното устройство е било активирано на входа

3 март 2023, 13:56
Бомба избухна в Основния съд в Подгорица, има загинали
Източник: iStock Photos/Getty Images
1

Б омба е избухнала в Основния съд в столицата на Черна гора Подгорица, предаде националната телевизия РТЦГ.

Според информация на телевизията, има загинали и пострадали.

Взривното устройство е било активирано на входа на съда от неизвестно засега лице.

Предполага се, че става въпрос за самоубийство.

По време на експлозията в съда е имало много хора.

На мястото са пристигнали екипи на "Спешна помощ", полицейските и пожарникарските служби. В момента тече разследване.

Източник: Симона-Алекс Михалева, БТА    
Подгорица съд бомба
Коментари 1
Кирилица:
Фонетична
Имате 2000 позволени символа

* Моля, коментирайте конкретната статия и използвайте кирилица! Не се толерират мнения с обидно или нецензурно съдържание, на верска или етническа основа, както и написани само с главни букви!

1 коментар
 
Жена загина при тежка катастрофа в Панагюрище

Жена загина при тежка катастрофа в Панагюрище

Осъдиха на 10 години затвор в Беларус нобеловия лауреат за мир Алес Беляцки

Осъдиха на 10 години затвор в Беларус нобеловия лауреат за мир Алес Беляцки

Бомба избухна в Основния съд в Подгорица, има загинали

Бомба избухна в Основния съд в Подгорица, има загинали

Почина великият джаз музикант Уейн Шортър

Почина великият джаз музикант Уейн Шортър

Кои лихви вдигнаха банките

Кои лихви вдигнаха банките

pariteni.bg
Ще има ли обрат? ЕС отложи финалното гласуване за забраната от 2035 г.

Ще има ли обрат? ЕС отложи финалното гласуване за забраната от 2035 г.

carmarket.bg
ТЕСТ: Добър ли е начинът ви на живот за сърцето ви?
Ексклузивно

ТЕСТ: Добър ли е начинът ви на живот за сърцето ви?

Преди 1 ден
Чарлз III остави без дом сина си принц Хари
Ексклузивно

Чарлз III остави без дом сина си принц Хари

Преди 1 ден
Бърнаут в любовта: Причините и как да го преодолеем
Ексклузивно

Бърнаут в любовта: Причините и как да го преодолеем

Преди 1 ден
Шест начина да останем млади за по-дълго време
Ексклузивно

Шест начина да останем млади за по-дълго време

Преди 1 ден

Виц на деня

На работата: - Пешо, събуди се, бе! Обедна почивка е вече... - Вървете без мен, днес няма да почивам.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни

Нинова: Нека не позволяваме съвременните събития да пренаписват историята ни

Нинова: Нека не позволяваме съвременните събития да пренаписват историята ни

България Преди 1 час

Тя се включи в тържествата на връх Шипка по случай 145 години от Освобождението на България

Националният флаг бе издигнат пред Паметника на Незнайния воин (СНИМКИ)

Националният флаг бе издигнат пред Паметника на Незнайния воин (СНИМКИ)

България Преди 1 час

Честваме 145 години от Освобождението на България

"Вагнер": Бахмут е практически обкръжен

"Вагнер": Бахмут е практически обкръжен

Свят Преди 2 часа

Хората на Пригожин от месеци са острието на настъплението в Източна Украйна

Авто-мото шествие по повод 3 март оживи улиците на Бургас (СНИМКИ)

Авто-мото шествие по повод 3 март оживи улиците на Бургас (СНИМКИ)

България Преди 2 часа

То потегли в 10:00 часа от Морска гара под звуците на гайди

Кметът на Атина получи заплашително писмо с куршум

Кметът на Атина получи заплашително писмо с куршум

Свят Преди 3 часа

Гръцката служба за държавна сигурност разследва инцидента

Дете предаде на полицията укриваща се престъпничка

Дете предаде на полицията укриваща се престъпничка

Свят Преди 3 часа

Властите в град Уилямсбърг, в американския щат Кентъки, издирвали 45-годишната жена по обвинения в редица престъпления

Неочаквани изненади, сълзи и смях в романтичното предаване „Един за друг”

Неочаквани изненади, сълзи и смях в романтичното предаване „Един за друг”

Любопитно Преди 3 часа

Новият епизод на риалити формата ще бъде излъчен в събота от 20:00 ч. по NOVA

<p>Жена е в кома, след като беше блъсната на пешеходна пътека</p>

Жена е в кома, след като беше блъсната на пешеходна пътека в Сливен

България Преди 3 часа

Тя е настанена в реанимация

Отвъд клопката на страха: Момиче си взе отровен паяк за домашен любимец

Отвъд клопката на страха: Момиче си взе отровен паяк за домашен любимец

Любопитно Преди 3 часа

Джейдън Лийвс го описва като "много приятелски настроен", който "не иска да обиди никого"

Конгресът на Илинойс обяви март за месец на България

Конгресът на Илинойс обяви март за месец на България

България Преди 4 часа

Беше представена резолюция, посветена на страната ни

„Безценните” в „Темата на NOVA“

„Безценните” в „Темата на NOVA“

България Преди 4 часа

Не пропускайте тази събота след централната емисия новини

Руска подводница е изстреляла крилата ракета "Калибър"

Руска подводница е изстреляла крилата ракета "Калибър"

Свят Преди 4 часа

Това е станало по време на учение в Японско море

<p>Двама убити при протест в Колумбия, десетки полицаи са взети за заложници</p>

Двама убити при протест срещу петролна компания в Колумбия, десетки полицаи са взети за заложници

Свят Преди 5 часа

Според органите на реда в размириците може да са замесени отцепници от ФАРК

Започна предизборната кампания за предсрочните парламентарни избори на 2 април

Започна предизборната кампания за предсрочните парламентарни избори на 2 април

България Преди 5 часа

Във вота ще участват 21 политически формации - 14 партии и 7 коалиции

Последни данни за коронавируса у нас

Последни данни за коронавируса у нас

Теми в развитие Преди 6 часа

Новите случаи отбелязаха ръст и като абсолютно число, и като процент

Tesla Model Y

Разглобена Tesla Model Y е шокирала шефовете на Toyota

Технологии Преди 6 часа

Това било причината японската компания да започне да разработва нова платформа за електромобили

Всичко от днес

От мрежата

Кога кучето ми има нужда от храна за възрастни домашни любимци

dogsandcats.bg

Защо кучетата крият неща

dogsandcats.bg
1

2 циклона и силно земетресение във Вануату

sinoptik.bg
1

В Бургас: Пясъчни скулптури на Пижо и Пенда зарадваха местните

sinoptik.bg

Цитати за България и българите, които ни карат да се гордеем

Edna.bg

За свободата да бъдем българи

Edna.bg

БФС внесе уточнение за програмата на efbet Лига

Gong.bg

Чалханоглу: За едната половина от Милано съм идол, за другата враг

Gong.bg

Катастрофа с жертва в Панагюрище

Nova.bg

Бомба избухна в Основния съд в Подгорица, има загинали (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg