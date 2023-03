Бомба избухна в Основния съд в Подгорица, има загинали

Б омба е избухнала в Основния съд в столицата на Черна гора Подгорица, предаде националната телевизия РТЦГ.

Според информация на телевизията, има загинали и пострадали.

Взривното устройство е било активирано на входа на съда от неизвестно засега лице.

🚨 #BREAKING : Multiple people reportedly injured in explosion inside a court building in Podgorica, #Montenegro ; emergency services on scene pic.twitter.com/8TgdtvRGjB

Предполага се, че става въпрос за самоубийство.

Meanwhile, in #Montenegro, someone detonated a bomb near (or inside) the entrance to the Podgorica courthouse. pic.twitter.com/4KczSjV9cs