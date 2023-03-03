Бомба избухна в Основния съд в Подгорица, има загинали

Б омба е избухнала в Основния съд в столицата на Черна гора Подгорица, предаде националната телевизия РТЦГ.

Според информация на телевизията, има загинали и пострадали.

Crne Gora (Montenegro) Karadağ Radyo ve Televizyonu'nun bildirdiğine göre, Podgorica Ana Mahkemesi binasının yakınında bir patlama meydana geldi.



Çok sayıda insan oradayken kimliği belirsiz bir kişi bombayı patlattı. İlk verilere göre, bir kişi öldü ve çok sayıda kişi yaralandı. pic.twitter.com/DXoTHHq8Dp