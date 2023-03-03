Бомба избухна в Основния съд в Подгорица, има загинали

Б омба е избухнала в Основния съд в столицата на Черна гора Подгорица, предаде националната телевизия РТЦГ.
Според информация на телевизията, има загинали и пострадали.
Crne Gora (Montenegro) Karadağ Radyo ve Televizyonu'nun bildirdiğine göre, Podgorica Ana Mahkemesi binasının yakınında bir patlama meydana geldi.— GastePravda (@gazetta_rf) March 3, 2023
Çok sayıda insan oradayken kimliği belirsiz bir kişi bombayı patlattı. İlk verilere göre, bir kişi öldü ve çok sayıda kişi yaralandı. pic.twitter.com/DXoTHHq8Dp
Взривното устройство е било активирано на входа на съда от неизвестно засега лице.
🚨#BREAKING: Multiple people reportedly injured in explosion inside a court building in Podgorica, #Montenegro; emergency services on scene pic.twitter.com/8TgdtvRGjB— Breaking News 24/7 (@Worldsource24) March 3, 2023
Предполага се, че става въпрос за самоубийство.
Meanwhile, in #Montenegro, someone detonated a bomb near (or inside) the entrance to the Podgorica courthouse. pic.twitter.com/4KczSjV9cs— Pierre Davide Borrelli (@PierreDBorrelli) March 3, 2023
По време на експлозията в съда е имало много хора.
Birkaç dakika önce Podgorica şehrinin şehir adliye binasında bir bomba patladı.— Ibrahim Delić (@IbraahimDelic) March 3, 2023
Karadağ'da 3 yıldır Karadağ halkı ile Sırp/Rus yanlısı milliyetçiler arasında bir mücadele olduğunu hatırlatırım. pic.twitter.com/4WbXRAeqca
На мястото са пристигнали екипи на "Спешна помощ", полицейските и пожарникарските служби. В момента тече разследване.
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