"Блу ориджин" достигна до ръба на космоса за четвърти път

К омпанията на американския милиардер Джеф Безос "Блу ориджин" достигна до ръба на космоса с четвъртия си полет с туристи - този път шестима души. Мисията беше излъчвана на живо на сайта на компанията.

Полетът, който бе отлаган два пъти от първоначалната дата 23 март, бе изпълнен днес от площадката на компанията край Ван Хорн, щата Тексас.

Congratulations to Marty, Sharon, Marc, Jim, Gary, and George on becoming astronauts. #NS20 pic.twitter.com/y2TZhpMedg

Мисията Ен Ес -20, наречена така, тъй като това е 20 изстрелване на кораба "Ню Шепард" на компанията, е първата за тази година, която вози пътници. Първите три полета с туристи на борда бяха през 2021 г.

Петима от пътниците плащат сами разходката си до ръба на космоса. Това са бизнесменът Марти Алън, съпрузите филантропи Шарън и Марк Хейгъл, учителят и предприемач Джим Кичън и Джордж Нилд, президент на компания "Комършъл спейс текнолъджис", който преди е работил в НАСА. С тях на борда на "Ню Шепард" беше дългогодишният служител на "Блу ориджин" Гари Лай, главен архитект на "Ню Шепард". Той зае мястото на звездата от телевизионното шоу "На живо в събота вечер" Пийт Дейвидсън, който се отказа от мястото си на борда след първото отлагане на полета от 23 март за 29 март. След това стартът бе отложен още веднъж, за днес.

To space and back, with a soft landing at Launch Site One #NS20 pic.twitter.com/uOT3lrFcXP