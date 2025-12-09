БЛС настоява за изменения в проекта на Закона за бюджета на НЗОК за 2026 г.

Б ългарският лекарски съюз (БЛС) като цяло подкрепя Законопроекта за Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2026 г. и изразява надежда, че ще бъде разгледан и приет от Народното събрание в срок, но настоява в периода между първо и второ четене да се направят някои изменения. Това е посочено в становището на Българския лекарски съюз (БЛС), изпратено от организацията до Комисията по бюджет и финанси и до Комисията по здравеопазване в Народното събрание.

БЛС настоява средства в размер на 2,566 милиона евро (ред 1.1.3.4.1.) да бъдат прехвърлени към плащанията за медицински изделия в болничната помощ. Предложението е да се създаде нов, отделен ред (7.1.3.6.1.), който да гарантира, че НЗОК ще заплаща извън стойността на клиничните пътеки медицински изделия за биомаркерна диагностика при онкологични заболявания.

От организацията настояват още три милиона евро, предвидени за мобилното приложение „еЗдраве“ (ред 1.1.З.1.1.), да бъдат преместени в перото за Други здравноосигурителни плащания. Целта е възможността за активиране на достъпа до електронните здравни записи на гражданите да се предостави на всички изпълнители на медицинска помощ, работещи с НЗОК, а не само на общопрактикуващите лекари.

Предвидените параметри в проекта на Закона за бюджета на НЗОК не могат да бъдат определени като задоволителни и адекватни спрямо потребностите на здравноосигурените лица от медицинска помощ, но при запазване на осемпроцентния размер на задължителната здравноосигурителна вноска, това представлява пределът на възможностите на приходната част, се посочва още в становището на БЛС.

Според лекарския съюз решението да не се включва задължение на НЗОК да разпределя целеви средства за възнаграждения на медицински персонал е правилно. Включеното в оттегления проект за 2026 г. целево подпомагане на отделни болници за осигуряване на нормативно определени в Закона за лечебните заведения изисквания за минимални трудови възнаграждения, беше предложено без необходимата предварителна оценка на въздействието, не бяха поставени ясни правила за приложението му и това доведе до спорове и нагнетяване на напрежение в съсловието, обясняват от БЛС. „Смятаме, че трябва да се подхожда много внимателно, когато се променя основният принцип при настоящата форма на финансиране по линия на НЗОК - за извършена дейност или „парите следват пациента“ и подчертаваме, че най-правилният подход за постигане на достойни възнаграждения на медицинските и здравни специалисти е адекватното финансиране и оценяване на отделните медицински дейности, заплащани с публичен ресурс“, посочват от лекарския съюз в становището си.

Лекарският съюз подчертава още, че подкрепя въвеждането на електронната здравна карта. С този бюджет се надяват да бъде осигурено финансово нейното изработване и внедряване. БЛС подкрепя усилията за повишаване на прозрачността и отчетността в системата на здравеопазването, отбелязват от съсловната организация и припомнят, че през годините са подпомагали процеса по изграждане, развитие и внедряване на Националната здравноинформационна система и постигането на значителна електронизация на процесите в здравеопазването. В този контекст БЛС многократно е настоявал и за нормативното въвеждане на задължителна предварителна верификация от пациента за извършване на медицинска дейност, затова и изказва подкрепа на инициативата за въвеждане на електронна здравна карта, която да удостоверява присъствието на гражданите в лечебните и здравни заведения и ползването на медицински и др. услуги по реда на здравното осигуряване, припомнятт от организацията.

Националният съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) обсъди вчера проектите на Закона за бюджета на НЗОК, на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване (ДОО) за 2026 г., както и на Закона за държавния бюджет за следващата година.

Професионалистите по здравни грижи обявиха днес, че започват протести от утре (10 декември) във връзка с новите законопроекти за държавния бюджет и за бюджета на НЗОК.