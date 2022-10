Блинкън и Мишел остро осъдиха изстрелването на балистична ракета от Северна Корея

А мериканският държавен секретар Антъни Блинкън заедно с външните министри на Япония и Южна Корея "остро осъждат" изстрелването на балистична ракета от Северна Корея, прелетяла над Япония, каза днес говорителят на Държавния департамент Нед Прайс, цитиран от Ройтерс.

Тримата първи дипломати осъдиха също незачитането от Пхенян на множество резолюции на Съвета за сигурност на ООН и дълбоко дестабилизиращите последици за региона, произтичащи от действията на КНДР, допълни говорителят.

Блинкън подчерта, че ангажиментът на САЩ за защита на Южна Корея и Япония остава "непоклатим", и потвърди значението на тясното тристранно сътрудничество с цел Северна Корея "да бъде държана отговорна за неприемливите си действия", се допълва в изявлението.

Председателят на Европейския съвет Шарл Мишел днес осъди "най-остро" изстрелването на балистична ракета от Пхенян и го определи като "неоправдана агресия", предаде Франс прес.

Това ракетно изпитание, което провокира Токио да задейства системата си за тревога, е "умишлен опит" да се постави под заплаха "сигурността в региона", написа той в Туитър. "Европейският съюз се солидаризира с Япония и Южна Корея", допълни Мишел.

Южнокорейският президент Юн Сук-йол нарече ракетното изпитание на Пхенян "безразсъдно" и каза, че то ще получи решителен отговор от страна на въоръжените сили на Южна Корея, нейните съюзници и международната общност.

Пред журналисти в Токио японският премиер Фумио Кишида нарече действията на Северна Корея "варварски" и допълни, че японското правителство ще продължи да събира и анализира информация за ракетния тест.

КНДР изстрелва балистична ракета над Япония за първи път от 2017 г., което наложи Токио да предупреди жителите на страната да потърсят убежище и временно да спре движението на влаковете в Северна Япония.

Представители на Токио и Сеул казаха, че ракетата е прелетяла между 4500 и 4600 км на максимална височина от близо 1000 км.

Първоначални данни сочат, че ракетата може да е била "Хвасон-12" със среден обсег на действие, която Пхенян представи през 2017 г. в рамките на заплахите си да удари американските военни бази на остров Гуам. Същият тип ракета беше изстреляна от Северна Корея през 2017 г. и прелетя над Япония, припомня Ройтерс.

Ръководителят на ЕС Шарл Мишел осъди изстрелването на балистична ракета със среден обсег от Северна Корея над Япония и заяви, че блокът е "солидарен" с Токио и Сеул.

Strongly condemn North Korea’s deliberate attempt to jeopardize security in the region by firing a ballistic missile over Japan.



An unjustified aggression and blatant violation of international law.



EU stands in solidarity with Japan & South Korea @kishida230 @TheBlueHouseENG