Бездомно куче става първият посетител на новата румънско-унгарска граница

Б ездомно куче се превърна в неочаквана сензация, след като стана първото същество, прекосило новооткритата граница между Румъния и Унгария след приемането на страната в Шенген. Видео, споделено от TRT World в TikTok, показва как кафяво кученце преминава от Унгария в Румъния, докато граничари с унгарски и румънски знамена го приветстват с аплодисменти.

