Свят

Арестуваха рапъра Род Уейв - часове след като бе номиниран за „Грами“

Срещу него са повдигнати четири обвинения

9 ноември 2025, 21:21
Арестуваха рапъра Род Уейв - часове след като бе номиниран за „Грами“
Източник: Getty Images

Р апърът Род Уейв бе арестуван по обвинения в притежание на наркотици и огнестрелно оръжие — в същия ден, в който получи първата си номинация за престижната награда „Грами“.

27-годишният изпълнител, чието истинско име е Родариус Грийн, е бил задържан от полицейското управление на Атланта в петък, потвърди The New York Post. Срещу него са повдигнати четири обвинения.

Обвиненията включват:

  • притежание на огнестрелно оръжие или нож по време на извършване или опит за извършване на престъпление;
  • безразсъдно шофиране;
  • притежание на контролирано вещество от Списък V;
  • притежание на контролирано вещество от Списък II, съобщава изданието.

Според информацията, към събота следобед Уейв все още е бил зад решетките. Адвокатът му, Дрю Финдлинг, заяви пред TMZ, че клиентът му вече се е явил в съда и му е била определена гаранция в размер на 8000 долара.

  • Повтарящи се проблеми със закона

Това не е първият сблъсък на звездата от „Heart on Ice“ със закона. През септември 2021 г. Род Уейв е бил арестуван от шерифската служба на окръг Фултън по обвинение в нападение.

Пионерът на жанра „soul trap“ отново бе задържан през 2022 г. във Флорида по старо обвинение в удушаване.

През май тази година той отново бе арестуван — този път по 14 обвинения, сред които утежнено нападение, заговор за извършване на тежко престъпление, престъпно увреждане на имущество, насочване на огнестрелно оръжие към друго лице и други.

Юридическият екип на Уейв отрече клиентът им да е извършил нарушение и твърди, че той всъщност е жертва в случая от май 2025 г.

„В тези обвинения няма нищо вярно“, заявиха адвокатите Дрю Финдлинг и Мариса Голдбърг пред Associated Press. „Род Грийн е бил жертва на кражба с взлом и не е извършил никакви престъпления. Как изобщо е бил обвинен в резултат на тази ситуация е неразбираемо. Това със сигурност ще бъде решено в полза на г-н Грийн.“

Месец по-късно изпълнителят на „Street Runner“ отново е бил арестуван от шерифската служба на окръг Фултън — отново по обвинение в нападение.

  • Първа номинация за „Грами“

Иронично, арестът на Род Уейв съвпадна с обявяването на неговата първа номинация за награда „Грами“.

Той бе номиниран в категорията „Най-добра песен, написана за визуални медии“ за парчето „Sinners“ — заглавната песен от едноименния филм за вампири с участието на Майкъл Б. Джордан, Хейли Стайнфелд, Майлс Кейтън и Омар Бенсън Милър.

Две други песни от същия саундтрак също получиха номинации за „Грами“, сред които „Pale, Pale Moon“ на Британи Хауърд и „I Lied to You“ на Майлс Кейтън.

Род Уейв Арест Наркотици Оръжия Награда Грами Рапър Правни проблеми Атланта
Последвайте ни
ДАНС, МВР и МО засилват мерките за сигурност в обектите на

ДАНС, МВР и МО засилват мерките за сигурност в обектите на "Лукойл"

Защо генералният директор на ВВС Тим Дейви подаде оставка

Защо генералният директор на ВВС Тим Дейви подаде оставка

Два влака се сблъскаха в Словакия тази вечер, има ранени

Два влака се сблъскаха в Словакия тази вечер, има ранени

Трима загинали и най-малко 15 ранени в Тенерифе след гигантски вълни

Трима загинали и най-малко 15 ранени в Тенерифе след гигантски вълни

Повече хора ще се пенсионират с малък стаж

Повече хора ще се пенсионират с малък стаж

pariteni.bg
7 грешни схващания, които могат да подведат начинаещия шофьор

7 грешни схващания, които могат да подведат начинаещия шофьор

carmarket.bg
<p>Откриха 20-годишната Стефани, какво е състоянието ѝ</p>
Ексклузивно

Откриха 20-годишната Стефани, какво е състоянието ѝ

Преди 13 часа
Изнасилена, предадена, но оцеляла:
Ексклузивно

Изнасилена, предадена, но оцеляла: "Мис Баба" Дони Василева пред Мон Дьо

Преди 12 часа
5 фатални грешки на шофьора, които убиват двигателя
Ексклузивно

5 фатални грешки на шофьора, които убиват двигателя

Преди 15 часа
Четири зодии ще имат невероятна 2026 г.: Очаква ги прераждане
Ексклузивно

Четири зодии ще имат невероятна 2026 г.: Очаква ги прераждане

Преди 13 часа

Виц на деня

- Повече не искам да си ми шофьор! Вече втори път за тази седмица си на косъм да ме убиеш! - Шефе, моля те, дай…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Генералният директор на ВВС подаде оставка след скандал с кадри на Тръмп

Генералният директор на ВВС подаде оставка след скандал с кадри на Тръмп

Свят Преди 1 час

Гърция блокира излизането на автомобили от страната при неплатена глоба

Гърция блокира излизането на автомобили от страната при неплатена глоба

Свят Преди 2 часа

Митническите власти ще получават в реално време информация по регистрационните номера дали има наложена глоба за пътно нарушение

Възстановяват обслужването на цветните контейнери в 16-те района на София

Възстановяват обслужването на цветните контейнери в 16-те района на София

България Преди 4 часа

В рамките на няколко дни ще се положат усилия да бъдат наваксани и пропуснатите обслужвания

Близки на мъжа, обявен за мъртъв през 2020 г. и открит жив в Пирин, проговориха

Близки на мъжа, обявен за мъртъв през 2020 г. и открит жив в Пирин, проговориха

България Преди 4 часа

През есента на 2013 година Боян изчезва от дома си в Ново село, където живеел с майка си

Ебру от Big Brother: Жертва съм на дискриминация! (ВИДЕО)

Ебру от Big Brother: Жертва съм на дискриминация! (ВИДЕО)

Любопитно Преди 4 часа

Ебру гостува минути след отпадането си в най-известната къща в България в „Голямата сестра Podcast“ с водещ Елена Сергова

"Хамас" върна останките на офицер Хадар Голдин, убит в Газа през 2014 г.

"Хамас" върна останките на офицер Хадар Голдин, убит в Газа през 2014 г.

Свят Преди 5 часа

Досега "Хамас" никога не е потвърждавала смъртта му, нито че притежава останките му

Великобритания праща експерти и техника на Белгия за борба с дроновете

Великобритания праща експерти и техника на Белгия за борба с дроновете

Свят Преди 5 часа

Множество дронове бяха забелязани над летища и военни бази в Белгия през последната седмица

Украински удари предизвикаха мащабни прекъсвания на тока в Русия

Украински удари предизвикаха мащабни прекъсвания на тока в Русия

Свят Преди 5 часа

Нанесени са щети и на жилищни сгради и превозни средства

Цените на олио, захар, яйца скочиха, доматите и картофите поевтиняха

Цените на олио, захар, яйца скочиха, доматите и картофите поевтиняха

България Преди 6 часа

Повечето основни хранителни стоки и плодове поскъпват, докато цените на повечето зеленчуци се понижават на борсите у нас

Зов за помощ: 55-годишният Димитър Колев има нужда от помощ, за да пребори тумора

Зов за помощ: 55-годишният Димитър Колев има нужда от помощ, за да пребори тумора

България Преди 6 часа

„За първи път от месеци имаме надежда. Но лечението е дълго, скъпо и непосилно за нашето семейство.", разказва дъщерята на Митко

Огромен пожар бушува в Нова Зеландия, горят над 2000 хектара

Огромен пожар бушува в Нова Зеландия, горят над 2000 хектара

Свят Преди 6 часа

Пожарникарите започнаха да се борят вчера с пожара в парка "Тонгариро", а около 40 туристи трябваше да бъдат евакуирани по въздух

Израел погреба Итай Чен - последното освободено от "Хамас" тяло на заложник

Израел погреба Итай Чен - последното освободено от "Хамас" тяло на заложник

Свят Преди 6 часа

Хиляди хора днес се сбогуваха с Итай Чен на траурна церемония в Тел Авив

Крал Чарлз III почете загиналите във войните британци на емоционална церемония (СНИМКИ)

Крал Чарлз III почете загиналите във войните британци на емоционална церемония (СНИМКИ)

Любопитно Преди 6 часа

В церемонията участваха и други членове на кралското семейство

Супертайфун "Фунуон" отне 2 живота, над 1 милион евакуирани във Филипините

Супертайфун "Фунуон" отне 2 живота, над 1 милион евакуирани във Филипините

Свят Преди 7 часа

"Фунуон" е 21-вата буря, която връхлита Филипините от началото на годината

<p>Костадин Ангелов не изключва възможността БЕХ да купи &quot;Лукойл&quot;&nbsp;</p>

Костадин Ангелов за "Лукойл": Назначаването на особен управител гарантира стабилност на доставките на горива

България Преди 7 часа

Лодка с мигранти потъна в морето край границата между Малайзия и Тайланд, стотици са в неизвестност

Лодка с мигранти потъна в морето край границата между Малайзия и Тайланд, стотици са в неизвестност

Свят Преди 7 часа

Досега от водата са извадени едва 10 оцелели и тялото на една жертва

Всичко от днес

От мрежата

Могат ли кучетата да усетят кога някой ще умре

dogsandcats.bg

Как присъствието на котка по време на работа увеличава производителността и намалява стреса

dogsandcats.bg
1

Циклон носи още валежи в понеделник

sinoptik.bg
1

Как да се ориентираме в планината

sinoptik.bg

Ебру от Big Brother: Ако липсва секс, значи връзката е изчерпана! (ВИДЕО)

Edna.bg

6 закона за "там долу", които всяка жена трябва да спазва

Edna.bg

Станаха ясни печелившите от поредния въпрос на Нашата игра

Gong.bg

Ландо Норис, Кими Антонели и Макс Верстапен дадоха своето мнение след Гран При на Бразилия

Gong.bg

Зов за помощ: Митко има нужда от подкрепа, за да пребори тумора

Nova.bg

Жълт код за валежи в части от страната в понеделник

Nova.bg