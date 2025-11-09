Арестуваха рапъра Род Уейв - часове след като бе номиниран за „Грами“

Р апърът Род Уейв бе арестуван по обвинения в притежание на наркотици и огнестрелно оръжие — в същия ден, в който получи първата си номинация за престижната награда „Грами“.

27-годишният изпълнител, чието истинско име е Родариус Грийн, е бил задържан от полицейското управление на Атланта в петък, потвърди The New York Post. Срещу него са повдигнати четири обвинения.

Обвиненията включват:

притежание на огнестрелно оръжие или нож по време на извършване или опит за извършване на престъпление;

безразсъдно шофиране;

притежание на контролирано вещество от Списък V;

притежание на контролирано вещество от Списък II, съобщава изданието.

Според информацията, към събота следобед Уейв все още е бил зад решетките. Адвокатът му, Дрю Финдлинг, заяви пред TMZ, че клиентът му вече се е явил в съда и му е била определена гаранция в размер на 8000 долара.

Повтарящи се проблеми със закона

Това не е първият сблъсък на звездата от „Heart on Ice“ със закона. През септември 2021 г. Род Уейв е бил арестуван от шерифската служба на окръг Фултън по обвинение в нападение.

Пионерът на жанра „soul trap“ отново бе задържан през 2022 г. във Флорида по старо обвинение в удушаване.

През май тази година той отново бе арестуван — този път по 14 обвинения, сред които утежнено нападение, заговор за извършване на тежко престъпление, престъпно увреждане на имущество, насочване на огнестрелно оръжие към друго лице и други.

Юридическият екип на Уейв отрече клиентът им да е извършил нарушение и твърди, че той всъщност е жертва в случая от май 2025 г.

„В тези обвинения няма нищо вярно“, заявиха адвокатите Дрю Финдлинг и Мариса Голдбърг пред Associated Press. „Род Грийн е бил жертва на кражба с взлом и не е извършил никакви престъпления. Как изобщо е бил обвинен в резултат на тази ситуация е неразбираемо. Това със сигурност ще бъде решено в полза на г-н Грийн.“

Месец по-късно изпълнителят на „Street Runner“ отново е бил арестуван от шерифската служба на окръг Фултън — отново по обвинение в нападение.

Първа номинация за „Грами“

Иронично, арестът на Род Уейв съвпадна с обявяването на неговата първа номинация за награда „Грами“.

Той бе номиниран в категорията „Най-добра песен, написана за визуални медии“ за парчето „Sinners“ — заглавната песен от едноименния филм за вампири с участието на Майкъл Б. Джордан, Хейли Стайнфелд, Майлс Кейтън и Омар Бенсън Милър.

Две други песни от същия саундтрак също получиха номинации за „Грами“, сред които „Pale, Pale Moon“ на Британи Хауърд и „I Lied to You“ на Майлс Кейтън.