В Лондон задържаха мъж по подозрение за шпионаж в полза на Путин

П олицията за борба с тероризма е арестувала на лондонско летище мъж по подозрение в шпионаж в полза на Русия, съобщи ДПА.

Заподозреният, който е на около 40 години, е бил задържан от полицията на летище "Гетуик" в Лондон в понеделник вечерта.

Вестник "Сън" съобщи, че мъжът е обвинен в шпионаж във Великобритания в полза на руския президент Владимир Путин и е трябвало да се качи на полет за чужбина, когато е бил арестуван.

