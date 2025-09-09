Свят

83-годишен мъж оцеля след рядко усложнение: Червата му пробиха кожата

83-годишен мъж е хоспитализиран, след като тънките му черва частично са спукали кожата му

9 септември 2025, 08:42
83-годишен мъж оцеля след рядко усложнение: Червата му пробиха кожата
Източник: iStock

83-годишен мъж е хоспитализиран, след като тънките му черва частично са спукали кожата му, съобщава People.

Инцидентът е станал на 14 февруари в Румъния, според Американския журнал за доклади на случаи, публикуван в The Daily Mail. Неназованият мъж, който е имал анамнеза за здравословни проблеми и е бил лекуван за рак на ректума, е претърпял „спонтанно изкормване на множество тънкочревни бримки“ след операция на херния, според списанието.  

Повече от метър тънки черва на мъжа пробиха кожата му на място с ширина пет сантиметра, след като той получи повтаряща се „парастомална херния“, която според Центъра за херниохирургия към Вашингтонския университет представлява чревно издуване близо до стома - отвор на червата, създаден, за да помогне на отпадъците да преминат към торбичка. 

„Изкормването на вътрекоремно съдържимо е рядко и потенциално животозастрашаващо състояние, най-често причинено от спукване на корема, прободна рана или огнестрелни наранявания в корема“, пишат авторите на доклада по случая. 

Но в този случай „пациентът не е съобщил за скорошни епизоди на кашлица, повръщане, коремна травма или симптоми, предполагащи чревна непроходимост“.

Мъжът е претърпял спешна операция и е получил трансфузии на плазма и червени кръвни телца, след което в крайна сметка се е възстановил и е бил изписан от болницата осем дни след операцията, се казва в доклада. 

„Спонтанната евисцерация на парастомална херния със съпътстващо задушаване на тънките черва е изключително рядко, но сериозно късно усложнение на образуването на стома“, пишат авторите на доклада.

Тъй като състоянието може да бъде „потенциално животозастрашаващо“, е „наложително“ пациентите да се подложат на операция възможно най-скоро, за да се предотврати „необратимо увреждане на червата“ и дори да се спаси животът им, казват авторите.

Източник: People    
