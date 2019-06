Ж ител на Република Тува (южната част на Сибир) живя цял месец в бърлогата на ранилата го кафява мечта, която смятала да го използва за хранителен запас.

Група местни ловци намират Александър, след като кучетата им отказали да напуснат район на бърлогата. Упоритото им лаене накарало ловците да влязат вътре в леговището на мечката, където намират едва живия мъж. След това той е бил откаран в болница и лекарите установяват, че гръбначният му стълб е счупен.

Александър си спомня първото си име, но не и възрастта си. Твърди се, че той е прекарал около месец в бърлогата на мечката, пиейки урина, за да оцелее.

"Мечката ме запази като храна за по-късно", казва самият Александър в заснето видео.

A Tuva man survives a month after a bear broke his back & saved him as a snack! Except Tuva authorities deny it & this video was already part of a fake about a man found alive in a coffin in Sochi (https://t.co/AKCNkedpaI)

Where's the vid originally from?https://t.co/CXXb2RjJ2B