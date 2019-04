61-годишна американка стана сурогатна майка на сина си и съпруга му и роди собствената си внучка, съобщи Би Би Си .

Сесил Елидж от Небраска разказва, че когато синът ѝ Матю и съпругът му споделили, че искат да имат дете, веднага им предложила услугите си. Всички се разсмели и продължили да се шегуват по темата. Тогава тя била на 59 години и идеята не изглеждала реалистична.

To help #gayson, 61-year-old woman gives birth to own grandchild



“I just never hesitated,” Cecile Eledge said about offering to serve as the gestational surrogate for her son and his husband.https://t.co/hzKVj2RObJ