5-етажна сграда рухна в Индия, търсят оцелели под развалините

Н ай-малко 60 души бяха измъкнати живи изпод развалините на сграда в индустриална зона близо до Мумбай. 5-етажната постройка с около 200 жители и 47 апартамента е рухнала снощи, предава "Ройтерс", позовавайки се на индийските власти.

