41 станаха жертвите на тайфуна във Филипините

Т айфунът "Фанфон", връхлетял Филипините по Коледа, е взел 41 жертви, съобщиха днес властите. Десетки хиляди жители на архипелага остават засега във временни убежища, предадоха "Франс прес" и ТАСС, цитирани от БТА.

Първоначалната информация беше за 28 загинали. Екипи продължават да издирват 12 изчезнали души. Вчера тайфунът напусна територията на Филипините, след като опустоши няколко от островите в централната част на архипелага, популярни сред туристите заради белите си пясъчни плажове.

Typhoon Phanfone has battered the central Philippines



