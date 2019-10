40 пострадаха при обръщане на двуетажен автобус в Англия

В югозападната част на Англия около 40 души са ранени при инцидент с автобус, съобщи РИА Новости.

Тридесет и седем души са ранени в събота след като двуетажен автобус се преобърна в графство Девън в югозападна Англия, съобщиха от полицейското управление в Девън и Корнуол.

По-рано полицията съобщи, че в резултат на произшествието един пътник е тежко ранен, около десетина души са с леки наранявания.

"В резултат на инцидента ... 37 души бяха ранени, от които осем души получиха потенциално сериозни наранявания", гласи изявление на представител на спасителните служби.

В прессъобщението на полицията се отбелязва, че лекарите са прегледали още 10 души, но те не се нуждаят от медицинска помощ.

Все още не са съобщени причините за произшествието. Отбелязва се, че водачът на автобуса не е бил арестуван, той съдейства за разследването на причините за произшествието.

