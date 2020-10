Руски пилот изуми света с „топлес” полет

Р уски пилот изуми света с „топлес” полет - без капак на кабината. Той лети на най-модерния изтребител във ВВС на Русия, Су-57, способен да развива скорост от 2600 км/ч, а над главата му е само небето – в буквалния смисъл на думата.

Трисекундният филм е разпространен от руското военно министерство.

Прозрачната защитна обвивка, покриваща горната и страничната част на пилотската кабина, видимо липсва на кадрите.

Вероятно капакът е бил премахнат като част от тест за аварийни процедури, ако самолетът има проблеми преди катапултирането.

Според експерти пилотът е бил облечен в специален костюм като защита срещу студа.

Руското министерство на отбраната не даде подробности за височината, скоростта или целта на полета.

Тестваният изтребител е проектиран да носи усъвършенствани оръжия, включително хиперзвукова ракета „Кинжал”, която може да бъде и с ядрен боен заряд и лети със скорост десет пъти по-висока от скоростта от звука.

Полетът е осъществен над тестовия център „Чкалов” в Астраханска област.

