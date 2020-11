Защо Джордж Клуни даде по 1 млн. долара на 14 приятели

Д жордж Клуни потвърди слуховете, че е раздал по 1 милион долара на 14 свои близки приятели.

В интервю актьорът обяснява, че с този жест е искал да се отблагодари на всички свои приятели, които са били до него и са му помагали през годините.

George Clooney on gifting 14 of his closest friends a million dollars https://t.co/rMiBVVDHz9 #GQMOTY pic.twitter.com/7mFc3ihSNE