Джордж Клуни не е познавал Меган Маркъл и Хари преди сватбата

А ктьорът Джордж Клуни и съпругата му, адвокатката по правата на човека Амал Клуни, бяха сред 600-те гости, поканени на кралската сватба на херцога и херцогинята на Съсекс през май 2018 г. Твърди се, че известната двойка е признала, че дори не е познавала херцога и херцогинята на Съсекс преди сватбата.

Това разказва в интервю друг важен гост на звездната сватба - Каролин Бартоломю, бившата съседка на принцеса Даяна и кръстница на Хари.

В очакване на началото на сватбеното шествие Каролин се обърнала към Джордж и Амал Клуни, които стояли до нея и попитала актьора: "Откъде познавате Хари и Меган?" На което получила неочакван отговор: „Изобщо не се познаваме“.

