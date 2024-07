Заловиха мъж със 100 живи змии в панталоните

М ъж се опитва да вкара контрабандно в континентален Китай повече от 100 живи змии, като ги натъпква в панталоните си, съобщават митническите служители.

(Във видеото: При ухапване от змия: Трябва да се остане на едно място и да не се изсмуква отровата)

Пътникът бил спрян, след като преминал през пропускателния пункт "нищо за деклариране" на границата между полуавтономния Хонконг и град Шънджън, съобщиха служители.

При проверката се оказало, че в панталоните му имало 104 змии в "шест платнени торбички с шнурчета", се казва в изявление на китайската митница.

"Установено е, че всяка торбичка съдържа живи змии във всякакви форми, размери и цветове", се казва още в съобщението.

