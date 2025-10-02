Захари Бахаров и Александра Лашкова с главни роли в новия италиански филм на Антонио Пису „БЪЛГАРИЯ AMORE MIO”

Н ай-новият филм на италианския режисьор Антонио Пису „БЪЛГАРИЯ AMORE MIO” тръгва премиерно във всички киносалони в България от 17 октомври. Лентата е съвместна продукция между Италия, България и Румъния и е вдъхновена от реални събития, преживени от италианските продуценти. В главни роли в историята ще видим Захари Бахаров и Александра Лашкова, които ще си партнират с италианските си колеги Lodo Guenzi, Matteo Gatta, Jacopo Constantini, Cesare Bocci и Samuele Sbrighi.

Продуценти на филма са Маурицио Паганели и Андреа Ричепути (Stradedelest Produzioni), копродуцент на филма е Николай Урумов (Band of Friends Pictures), познат на родната публиката с филмите „Петя на моята Петя” (2021), „Вила Роза” (2013) и сериалите „Домашен арест“ и „Кантора Митрани“. Оператор на филма е Адриан Падерету.

Филмът е продължение на „EST - Dittatura Last Minute“ (2020) на режисьора Антонио Пису. Историята на „БЪЛГАРИЯ AMORE MIO” ни пренася в началото на 90-те години, когато краят на комунистическия режим е вече факт, политическата обстановка изглежда привидно спокойна, но тайните служби и мафиотските операции продължават да действат в сянка.

Докато италианското военно разузнаване (SISMI) е по петите на двама предатели, Наталино Франки (Cesare Bocci) и Луиджи Рампели (Denis Campitelli), продаващи секретна информация на българските служби и КГБ, тримата приятели от млакия град Чезена – Паго (Matteo Gatta), Риче (Lodo Gunezi) и Биби (Jacopo Costantini) , решават да предприемат ново пътуване. След последното им приключение, което ги отвежда до комунистическа Румъния, животът на младежите тъкмо се е нормализирал, но Биби, без да подозира, ги въвлича в следващото изненадващо приключение, което скоро ще промени живота им.

Този път съдбата ги отвежда в София, където живее мистериозната приятелка на Биби – Юлия (Александра Лашкова), с която той си пише писма през последната половин година и се влюбва в нея. Това, което изглежда като романтична авантюра, скоро се превръща във вихър от неочаквани ситуации. В София ги очаква пряк сблъсък с шефа на българския подземен свят Иван (Захари Бахаров), опит за спасяване на младо момиче, международни шпионски интриги и разбира се, безброй недоразумения, които ще превърнат героите в „шпиони по неволя“.

Със своите свеж хумор, динамика и колоритни персонажи „БЪЛГАРИЯ AMORE MIO“ е комедия на приключението и приятелството, която обещава да увлече зрителите в едно забавно и неочаквано пътешествие между Италия и България.

Освен в главните роли Lodo Gunezi, Matteo Gatta, Jacopo Costantini, Cesare Bocci, Samuele Sbrigh, Захари Бахаров и Александра Лашкова, във филма ще видим още българските актьори Екатерина Лазаревска, Пламена Гетова, Константин Трендафилов, Богдан Казанджиев, както и италианските актьори Caterina Gabenlla, Denis Campitelli, Peirpaolo de Mejo, Francesco Bertozi.

Основен медиен партньор на продукцията е Нова Броудкастинг Груп.