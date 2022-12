Трябва да го гледате! Това е най-тъжният коледен филм

К огато стане месец декември и наближат дните около Коледа, всички знаем какво следва – „Сам вкъщи“. Да, филмите от поредицата определено са се превърнали в емблема на празниците и едва ли можем да избегнем да ги погледаме дори за малко. Сигурно вече знаете някои сцени наизуст, а като добавим и ленти като „Историята на Пепеляшка“ и „Да пропуснеш Коледа“, идилията става пълна.

Красиви, млади и успешни хора се прибират по родните си места за празниците и се влюбват силно само за няколко дни. Широки усмивки огряват лицата на всички, което понякога ни кара да се замислим при нас ли нещо не е наред, защото просто искаме да си починем в края на годината? Е, идва моментът да кажем, че не всички коледни филми са толкова весели и захаросани.

Ако има толкова щастливи коледни филми, то кой е най-тъжният такъв?

Когато си мислим за коледни продукции, е трудно да си представим кой е най-тъжният филм, но той всъщност е една истинска класика: "Животът е прекрасен".

Филмът проследява живота на героя на Джеймс Стюарт, Джордж Бейли, бизнесмен в Бедфорд Фолс. Бизнесът на Джордж е обречен след нещастен случай, в следствие, на което той започва да обмисля самоубийство, за да получи семейството му пари от застраховка живот. Кларънс, неговият ангел-хранител, разкрива алтернативна времева линия, в която Джордж никога не е бил роден. Джордж е съкрушен от видяното и желае да се върне към стария си живот.

There might not be a finer acting performance than Jimmy Steward as George Bailey who’s at the end of his rope in this scene from Its a Wonderful Life. Great performance in a true Christmas movie ❤️ pic.twitter.com/quEUcLPvsJ