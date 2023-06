Oткриха най-старото известно гробище в света, но не е от Homo sapiens

П алеонтолози от Южна Африка съобщиха в понеделник, че са открили най-старото известно погребение в света, съдържащо останки от дребен мозък на далечен роднина на хората, за когото преди се е смятало, че не е способен на сложно поведение.

Ръководени от известния палеоантрополог Лий Бергер, изследователите са заявили, че са открили няколко екземпляра от Homo naledi - хоминид от каменната ера, който се е катерил по дърветата - заровени на около 30 метра под земята в пещерна система в "Люлката на човечеството", обект на световното наследство на ЮНЕСКО близо до Йоханесбург.

"Това са най-древните погребения, регистрирани досега в историята на хоминините, по-ранни от доказателствата за погребения на Homo sapiens с поне 100 000 години", пишат учените в поредица от статии, които предстои да бъдат рецензирани и публикувани в eLife.

Откритията поставят под въпрос сегашното разбиране за човешката еволюция, тъй като обикновено се смята, че развитието на по-големи мозъци е позволило извършването на сложни, "осмислящи" дейности като погребването на мъртвите.

Най-старите открити досега погребения, намерени в Близкия изток и Африка, са съдържали останки от Homo sapiens - и са били на възраст около 100 000 години. Тези, открити в Южна Африка от Бергер и неговите колеги изследователи датират от поне 200 000 г. пр.

От решаващо значение е, че те принадлежат и на Homo naledi - примитивен вид, намиращ се на кръстопътя между маймуните и съвременните хора, който е имал мозък с размерите на портокал и е бил висок около 1,5 метра.

С извити пръсти на ръцете и краката, с ръце, владеещи добре инструменти, и с крака, пригодени за ходене, откритият от Бергер вид вече е опровергал схващането, че еволюционният ни път е бил праволинеен.

Homo naledi е наречен на името на пещерната система "Изгряваща звезда", където през 2013 г. са открити първите кости. Овалните погребения, които са в центъра на новите изследвания, също са открити там по време на разкопки, започнали през 2018 г.

Дупките, за които според изследователите има доказателства, че са били умишлено изкопани и след това запълнени, за да се прикрият телата, съдържат най-малко пет индивида.

"Тези открития показват, че погребалните практики не са били ограничени до Homo sapiens или други хоминини с големи размери на мозъка", казват изследователите.

Мястото на погребение не е единственият знак, че Homo naledi е бил способен на сложно емоционално и когнитивно поведение, добавят те.

Размер на мозъка

Гравюри, образуващи геометрични фигури, включително "груба хаштагова фигура", са открити и върху очевидно целенасочено загладените повърхности на пещерен стълб наблизо.

