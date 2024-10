Телескопът с най-голямата цифрова камера в света ще промени правилата на играта в астрономията

Н а върха на планина в Чили, телескоп с най-голямата цифрова камера в историята е готов да разкрие милиони галактики, които досега са били невидими за човешкото око.

Мисията на телескопа е едновременно семпла и амбициозна: да заснеме цялото нощно небе в безпрецедентни детайли и да разгадае тайните на Вселената.

С разделителна способност от 3200 мегапиксела—еквивалентна на комбинираната резолюция на 300 смартфона—камерата ще улови изображения, покриващи площ колкото 40 пълни луни на всеки три нощи, което ще позволи на астрономите да видят около 17 милиарда звезди и 20 милиарда досега невиждани галактики.

