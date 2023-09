Феномен на пълна мумификация: Български учени описаха странен случай

Ф еномен на пълна мумификация на тяло на мъж само за 16 дни, бе описан от български съдебномедицински експерти. Това е изключително рядък случай на преждевременно мумифициране, тъй като средно процесът отнема няколко месеца. Случаят е описан в списание Cureus .

На 3 септември 2023 г. в София, България, беше открито човешко тяло в тревни площи до жп линия. До трупа е била чантата му, пълна с лични вещи и бутилка алкохол. Полицията установила, че тялото е на 34-годишен мъж, който за последно е бил видян жив на 18 август 2023 г. Трупът е бил облечен с тениска, къси панталони и чорапи, като е потвърдено, че тези бяха дрехите, с които за последно е видян жив. Има информация, че починалият е хронично злоупотребявал с алкохол. Трупът е изпратен за аутопсия в Клиниката по съдебна медицина и деонтология, София. При външния преглед не са установени травматични увреждания. Повърхността на кожата показва оцветяване, вариращо от светло до тъмнокафяво и твърда и жилава", пише в Cureus.

Аман бил открит в „стадий на пълна мумификация“ само 16 дни след като последно е бил видян жив. Описвайки това невероятно рядко явление, авторите на доклада по случая казват, че мозъкът, червата и други органи на мъртвия са се свили в „безструктурни маси“, но не могат да обяснят как трупът е достигнал такова напреднало състояние на мумификация за толкова кратко време.

