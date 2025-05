Историята зад снимката на „Деветимата крале“ от 1910 г.: Последният портрет на Европа, преди да се разпадне

П рез май 1910 г. европейски монарси се събират в Лондон за погребението на крал Едуард VII. Сред опечалените присъстват девет управляващи монарси, които са заснети заедно на снимка, която вероятно е единствена по рода си. От тези девет владетели четирима ще бъдат свалени от престола, а един ще бъде убит, разказва Rare Historical Photos .

Само пет години по-късно Великобритания и Белгия ще бъдат във война с Германия и България. Днес съществуват само пет от деветте монархии, представени на снимката.

Любопитно е, че четиримата владетели, чиито монархии няма да оцелеят през XX век (България, Португалия, Германия и Гърция), са застанали един до друг.

Днес не е възможно да бъде направена снимка на девет управляващи европейски крале, тъй като са останали само седем кралства, като две от тях в момента се оглавяват от жени.

NINE EUROPEAN KINGS - ALL VICTORIA'S CHILDREN



In the photo you can see nine European kings, representing most of the royal dynasties of Europe. The photo was taken at Windsor Castle in 1910 at the funeral of King Edward VII. Standing, left to right: King Haakon VII of Norway, pic.twitter.com/H5vKyoBzIk — 🛑 mocking the PEOPLE (@alextopol) May 16, 2024

На снимката, прави отляво надясно: крал Хокон VII на Норвегия, цар Фердинанд на България, крал Мануел II на Португалия и Алгарве, кайзер Вилхелм II на Германия и Прусия, крал Георгиос I на елините и крал Алберт I на белгийците.

Седнали, отляво надясно: крал Алфонсо XIII на Испания, крал Джордж V на Обединеното кралство и крал Фредерик VIII на Дания.

Хората на снимката са в роднински връзки. Например Фредерик VIII на Дания (долу вдясно) е баща на Хокон VII на Норвегия (горе вляво), а Вилхелм II на Германия (горе, трети отдясно) е първи братовчед както на Джордж V на Обединеното кралство (долу в центъра), така и на кралица Мод на Норвегия – съпруга на Хокон VII и сестра на Джордж V – което прави Хокон VII и Джордж V зетьове.

Майката на Джордж V и кралица Мод на Норвегия е Александра Датска – сестра на Фредерик VIII, което означава, че Фредерик VIII е също и чичо на Джордж V.

Джордж V е внук на кралица Виктория и принц Алберт, както и първи братовчед на руския цар Николай II и на кайзер Вилхелм II на Германия.

Погребението на крал Едуард VII е последният път, в който всички велики европейски монарси се събират преди Първата световна война – война, която ще сложи край на повечето европейски монархии завинаги. Всички на снимката са съзнавали, че войната идва, всички са знаели, че ще бъде помежду им.

Поглеждайки тази снимка, човек ясно осъзнава колко много Първата световна война е била резултат от национални амбиции, олицетворени в личностите на монарсите. И колко кухи са били претенциите им за чест и дълг към държавите, които управляват.

9 monarchów na pogrzebie Edwarda VII, króla Wielkiej Brytanii, który zmarł w 1910 roku.



Od lewej stoją:

Haakon VII, król Norwegii

Ferdynand, car Bułgarów

Manuel II, król Portugalii

Wilhelm II, cesarz Niemiec

Jerzy I, król Grecji

Albert I, król Belgii

⬇️ pic.twitter.com/aVvwqxNM5i — INDZIA 🌹🌺🌻🌼🌷🦋 (@indolencjaa) June 6, 2023

Животът на деветимата крале

Хокон VII

Хокон VII е роден през 1872 г. и е коронясан за крал на Норвегия през 1905 г. Управлява до смъртта си през 1957 г. на 85-годишна възраст. Бил е популярен сред народа и значително намалил церемониалността на монархията.

Отказва да абдикира, когато Германия нахлува в Норвегия през 1940 г., и успява да избяга в Англия, където продължава ръководството на съпротивата. Завръща се триумфално през 1945 г. и след смъртта му е наследен от сина си Олав V.

King Haakon VII and Queen Maud of Norway with their only son Crown Prince Olav (later King Olav V) during their visit to France, 1906 pic.twitter.com/KsrJETSB1p — old royalty👑 (@oldroyalty1) March 1, 2025

Фердинанд I

Фердинанд I е роден през 1861 г., първоначално е княз, а после и цар на модерна България. Управлява от 1887 до 1918 г. През 1908 г. обявява независимостта на България от Османската империя и приема титлата „цар“.

Две години след снимката се присъединява към Балканския съюз срещу Турция, но по-късно става съюзник на Централните сили и напада Сърбия през 1915 г. След поражението през 1918 г. абдикира и е наследен от сина си Борис III.

Tsar Ferdinand I and Princess Marie Louise - Bulgaria pic.twitter.com/mz0e9U7RHQ — ThinkingWest (@thinkingwest) June 1, 2024

Мануел II

Мануел II е роден през 1889 г. и е крал на Португалия между 1908 и 1910 г., поради което едва се озовава на снимката – бил е само на 21 години. Баща му Карлуш и престолонаследникът Луиш са убити, след което Мануел се възкачва на трона през февруари 1908 г.

След революцията през октомври 1910 г. абдикира и се установява в Англия като неособено заможен провинциален джентълмен. Умира сравнително млад през 1932 г.

Le 2 juillet 1932 décès à Fullwell Park de Manoël II de Portugal à l’âge de 42 ans, il avait régné 2 ans et fut le dernier roi du Portugal. Il est inhumé le 2 aout au panthéon royal de l'église Sao Vicente de Fora à Lisbonne pic.twitter.com/SATyoLN6f9 — Stef (@stefdesvosges) July 2, 2024

Вилхелм II

Вилхелм II е роден през 1859 г. и е германски император и крал на Прусия от 1888 до 1918 г. Той е най-големият син на Фридрих III и Виктория – дъщеря на кралица Виктория, което го прави внук на „великата кралица“.

Поставя Германия на пътя към война, като обещава пълна подкрепа на Австро-Унгария след убийството на Франц Фердинанд в Сараево.

По време на Голямата война има по-скоро символична роля и, когато тя приключва през 1918 г., американският президент Удроу Уилсън отказва да преговаря, докато Вилхелм е все още на трона. Бяга в Нидерландия, където остава до смъртта си през 1941 г. – иронично, в страна, вече окупирана от нацистка Германия.

"Either Germanic ideals or Anglo-Saxon ones must prevail. Justice, freedom, honour, and virtue will triumph, or the worship of money. There can be only one victor in this struggle"



Wilhelm II, German Emperor, 18th July 1918 pic.twitter.com/pHHTb9cXfq — Western Exile (@westernexile) July 24, 2024

Георгиос I

Георгиос I е роден през 1845 г., втори син на датския крал Кристиан IX. Бивш офицер от датския флот, е избран от гръцкото Народно събрание за крал на елините след свалянето на крал Отон.

През 1867 г. се жени за племенницата на руския цар Александър – великата княгиня Олга. Участва в Балканските войни от 1912–1913 г. Убит е в Солун през 1913 г. и е наследен от сина си Константин I.

King George III (1738-1820), who for those who may be misinformed, was NOT a "petty tyrant" and was NOT mentally ill at the time of the American Revolution. pic.twitter.com/KqyLZnQjB8 — 9Kings1910 (@9Kings1910) October 30, 2024

Алберт I

Алберт I е роден през 1875 г. и е крал на белгийците от 1909 до 1934 г. Наследява чичо си Леополд II.

При избухването на Първата световна война отказва на Германия свободен достъп през Белгия и повежда армията си в героична съпротива, оттегляйки се във Фландрия.

Алберт командва съвместните белгийски и френски сили в последната офанзива по белгийското крайбрежие през 1918 г. и влиза в Брюксел на 22 ноември. Загива при инцидент по време на катерене в Ардените през 1934 г. и е наследен от сина си Леополд III.

Albert 1er, roi des belges (1875-1934), en visite à Taza, au Maroc 🇲🇦. pic.twitter.com/Rkt4Cm9rVf — Moroccan Royal Archives ۞ (@MoroccanArchive) September 13, 2021

Алфонсо XIII

Алфонсо XIII е крал на Испания от самото си раждане през 1886 г. Член на испанския клон на Бурбоните – Лос Борбонес.

Син посмъртно на Алфонсо XII, майка му Мария-Кристина Австрийска е регент до навършването му на пълнолетие през 1902 г.

През 1923 г. позволява на Примо де Ривера да премахне парламентарната система и да установи диктатура, което го компрометира в очите на обществото. След големите победи на републиканците на местните избори през 1931 г. решава да напусне Испания, оставяйки съпругата и децата си. Умира в Рим през 1941 г.

King Alfonso XIII, Queen Victoria Eugenie, Infanta Beatriz and Infanta Cristina at the Palm Sunday Procession in the Royal Chapel of the Royal Place of Madrid, 2 weeks before the deposition of King Alfonso and the fall of the monarchy and their departure into exile, 1931 pic.twitter.com/QjfoslkRkt — old royalty👑 (@oldroyalty1) April 13, 2025

Джордж V

Джордж V е внук на кралица Виктория и син на Едуард VII. Роден през 1865 г., току-що е станал крал, когато е направена снимката. По негово време е създаден Съюзът на Южна Африка (1910 г.).

Служи като офицер във военноморския флот на Великобритания, става принц на Уелс през 1901 г. Женен за Мери от Тек от 1893 г., с която имат петима сина и една дъщеря.

Умира през 1936 г., дълбоко оплакван в Европа (с изключение може би на Германия и Австрия). Съпругата му кралица Мери продължава благотворителната си и представителна дейност до смъртта си през 1953 г. на 76 години.

Prince George, Duke of York (future King Geoge V) holding his son, Prince Edward (future King Edward VIII). Photographed in 1894. pic.twitter.com/o0xT8RdptP — WikiVictorian (@wikivictorian) May 11, 2020

Фредерик VIII

Фредерик VIII е роден през 1843 г. и умира през 1912 г., само две години след направата на снимката в Бъкингамския дворец. Той е брат на кралица Александра на Великобритания – съпругата на бъдещия Едуард VII.

Женен за Луиза Шведска, известен с простия и непретенциозен начин на живот. Вторият му син, Карл, става Хокон VII на Норвегия – първият вляво на задния ред. В Дания е наследен от най-големия си син, Кристиан X.

Anyway, by the year 1808 Napoleon had burst onto the scene and started tearing his way through Europe.



He forced King Ferdinand VII (Charles III's grandson) to abdicate. Napoloen then placed his brother, Joseph Bonaparte, on the Spanish throne instead.



This sparked revolts. pic.twitter.com/HKikijLUuL — The Cultural Tutor (@culturaltutor) December 19, 2022

