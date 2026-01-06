Любопитно

Според науката: Какво казва цветът на дома ви за вас

Цветовете, които ни заобикалят, влияят на емоционалните ни състояния, когнитивните ни способности, социалните взаимодействия и съня ни

6 януари 2026, 06:44
Според науката: Какво казва цветът на дома ви за вас
Източник: iStock

Цветът на стените в дома ви е нещо, върху което много начинаещи интериорни дизайнери прекарват часове в размисъл, съобщи Daily Mail.

Сега психолог разкри какво казват избраните от вас нюанси за вас. 

Професор Джеф Бийти, професор по психология в университета Едж Хил, твърди, че изборът на цветова схема е „психологически въпрос, а не само естетически“.

„Нарастващ брой невронаучни, поведенчески и психологически изследвания показват, че цветът не е просто въпрос на вкус“, обясни той в статия за The Conversation. 

Цветовете, които ни заобикалят, влияят на емоционалните ни състояния, когнитивните ни способности, социалните взаимодействия, съня ни – и дори на дългосрочното ни психологическо благополучие.

„С други думи, цветовете на стените ни може би оформят живота ни по начини, за които рядко се замисляме.“

Ако искате да засилите креативността и уменията си за решаване на проблеми, професор Бийти съветва да избирате приглушени зелени бои. 

За разлика от това, червените стени ще затруднят фокусирането върху задачите, предупреждава той. 

Бели, сиви и бежови нюанси

Ако не сте сигурни в какъв цвят да боядисате стените на дома си, може да се изкушите да изберете неутрални нюанси. 

„Неутралните цветове (бели, сиви, бежови) са с ниска визуална стимулация, което помага за намаляване на сензорното претоварване и стрес“, обясни професор Бийти. 

„Те подобряват усещането за простор и могат да имат такъв ефект както при деца, така и при възрастни.“

Въпреки това, сянката и контекстът са от решаващо значение.  

„Студените сиви или наситено бели цветове могат да предизвикат стерилност или тъга, особено в слабо осветени пространства“, предупреди експертът. 

Синьо и зелено

С връзката си с природата, зеленият цвят е свързан с възстановяването и намаляването на умствената умора, обяснява професор Бийти.  

Междувременно, сините тонове – често свързвани с небето и водата – могат да имат успокояващ ефект.

Както видяхме с неутралните цветове обаче, нюансите са ключови. 

„Психологическите доказателства казват, че за дългосрочен комфорт е по-добре да избирате нюанси с ниска до средна наситеност, отколкото свръхярки цветове“, каза професор Бийти. 

Синият и приглушеният зелен цвят се свързват с повишена креативност и подобрено решаване на проблеми. 

„Приглушено зелен домашен офис или кабинет може да ви направи по-иновативни, без наистина да осъзнавате защо.“

Жълти

Жълтото е чудесен избор – но само в определени стаи, обясни експертът. 

„Вероятно е по-добре да запазите топли, енергизиращи цветове за социални или активни зони в къщата. Мекото жълто създава усещане за радост, вероятно поради асоциацията му със слънчевата светлина, но силно наситените жълти цветове могат да увеличат възбудимостта“, каза той. 

Червени

Както при жълтите, червените ще работят само в определени стаи – и със сигурност не във вашия домашен офис. 

„Едно проучване с червен акцент може първоначално да изглежда „динамично“, но може да има обратен ефект, когато започнете със задачи, изискващи спокойна концентрация и ясно мислене“, каза професор Бийти. 

Вместо това, червеното може да е добър вариант за спалнята, като проучванията показват, че този цвят може да увеличи желанието. 

Източник: Daily Mail    
Цвят на стените Психология на цвета Интериорен дизайн Емоционални състояния Когнитивни способности Домашен офис Неутрални цветове Зелени нюанси Червени стени Професор Джеф Бийти
Последвайте ни
Значителна облачност и дъжд: Какво време ни очаква днес

Значителна облачност и дъжд: Какво време ни очаква днес

Днес небето се отваря за желания: Богоявление е!

Днес небето се отваря за желания: Богоявление е!

Цените на лекарствата се вдигат

Цените на лекарствата се вдигат

Силно земетресение разтърси Япония

Силно земетресение разтърси Япония

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

biss.bg
Има ли проблем, ако се използва ръчната спирачка в студено време

Има ли проблем, ако се използва ръчната спирачка в студено време

carmarket.bg
<p>Внимавайте навън - сняг и бурен вятър в понеделник</p>
Ексклузивно

Внимавайте навън - сняг и бурен вятър в понеделник

Преди 1 ден
Днес не бива да се плаче, небето се отваря за желания
Ексклузивно

Днес не бива да се плаче, небето се отваря за желания

Преди 1 ден
Тръмп заплаши и Колумбия с военна операция
Ексклузивно

Тръмп заплаши и Колумбия с военна операция

Преди 22 часа
Зеленски се подготвя за важна дипломатическа седмица
Ексклузивно

Зеленски се подготвя за важна дипломатическа седмица

Преди 22 часа

Виц на деня

- Изглеждаш много добре! Да не си срещнала мъжа на мечтите си? - Не, зарязах го!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Стартира системата за влизане/излизане на ЕС на сухопътните ни гранични пунктове

Стартира системата за влизане/излизане на ЕС на сухопътните ни гранични пунктове

България Преди 23 минути

"Клин клин избива" не работи след празниците? Ето как да възстановите енергията и настроението си

"Клин клин избива" не работи след празниците? Ето как да възстановите енергията и настроението си

Любопитно Преди 24 минути

Разбрахме какво да направим, за да се върнем в правилната след 1 януари

Ердоган говори с Тръмп: Венецуела не бива да бъде тласкана към нестабилност

Ердоган говори с Тръмп: Венецуела не бива да бъде тласкана към нестабилност

Свят Преди 10 часа

Ердоган: Г-н Мадуро и венецуелският народ многократно са показвали, че са приятели

Мадуро: Невинен съм, още съм президент на Венецуела

Мадуро: Невинен съм, още съм президент на Венецуела

Свят Преди 11 часа

Мадуро на този етап няма да иска освобождаване под гаранция

Скопие иска признаване на македонския език от България

Скопие иска признаване на македонския език от България

Свят Преди 13 часа

РС Македония: Очакваме европейско поведение от нашия съсед

<p>ЕК излезе с позиция за Венецуела</p>

Европейската комисия излезе с позиция за Венецуела

Свят Преди 13 часа

Кая Калас е разговаряла по телефона с държавния секретар на САЩ

Акциите на американските петролни компании се очаква да поскъпнат

Акциите на американските петролни компании се очаква да поскъпнат

Свят Преди 13 часа

При предварителна търговия акциите на Chevron, единствената голяма американска петролна компания, която все още оперира в страната, са поскъпнали с над 7%

2025 година е рекордна за продажбите на нови леки автомобили в България

2025 година е рекордна за продажбите на нови леки автомобили в България

България Преди 13 часа

Джей Ди Ванс

Атакуваха дома на вицепрезидента на САЩ Джей Ди Ванс

Свят Преди 14 часа

За атаката срещу резиденцията на вицепрезидента в Синсинати има един задържан

"Ако САЩ атакуват страна от НАТО, всичко приключва"

"Ако САЩ атакуват страна от НАТО, всичко приключва"

Свят Преди 14 часа

Гренландия и Дания реагираха остро на заплахата на Тръмп

Жена от Турция съди Тръмп за бащинство, иска ДНК тест

Жена от Турция съди Тръмп за бащинство, иска ДНК тест

Свят Преди 14 часа

В момента делото е на етап обжалване и няма окончателно решение

,

Колко струват лифт картите в топ курортите у нас

България Преди 14 часа

Вече активно започна новият зимен сезон за ски и сноуброд почитателите у нас

Тъжният случай на най-младия човек, диагностициран някога с болестта на Алцхаймер

Тъжният случай на най-младия човек, диагностициран някога с болестта на Алцхаймер

Свят Преди 14 часа

Макар заболяването обикновено да се свързва с напреднала възраст, случаите на ранно начало на Алцхаймер (преди 65-годишна възраст) представляват до 10% от всички диагнози

Изненадващо настъпление на Русия в Сумска област

Изненадващо настъпление на Русия в Сумска област

Свят Преди 14 часа

Сумска област не е сред регионите на Украйна, за които Русия претендира

Мистериозното "Радио на Страшния съд" в Русия пусна "Лебедово езеро"

Мистериозното "Радио на Страшния съд" в Русия пусна "Лебедово езеро"

Свят Преди 15 часа

UVB-76 е известна с кратките криптирани съобщения, които излъчва по време на предаванията си, а музиката по станцията е рядкост

Джесика Бийл направи рядък коментар за брака си с Джъстин Тимбърлейк

Джесика Бийл направи рядък коментар за брака си с Джъстин Тимбърлейк

Любопитно Преди 15 часа

Джесика и Джъстин се ожениха през 2012 г. и имат двама сина

Всичко от днес

От мрежата

9 подобрения за здравето на котката, които да направите тази година

dogsandcats.bg

Ако котката ви можеше да говори, щеше да ви каже да не правите тези неща

dogsandcats.bg
1

Сняг на Бабинден

sinoptik.bg
1

Спасиха ранен сръндак на Аркутино

sinoptik.bg

Мляко с ориз и банани

Edna.bg

Даниел Пеев – Дънди в Милано с красива дама – новата му любов или просто добра компания?!

Edna.bg

Солскяер е готов - иска да поеме Манчестър Юнайтед

Gong.bg

Египет е на четвъртфинал на КАН след успех над Бенин и Вердон, Салах пак бележи

Gong.bg

Богоявление е!

Nova.bg

178 години от рождението на Христо Ботев - поетът революционер, превърнал и думите в оръжия

Nova.bg