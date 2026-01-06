Според науката: Какво казва цветът на дома ви за вас

Цветът на стените в дома ви е нещо, върху което много начинаещи интериорни дизайнери прекарват часове в размисъл, съобщи Daily Mail.

Сега психолог разкри какво казват избраните от вас нюанси за вас.

Професор Джеф Бийти, професор по психология в университета Едж Хил, твърди, че изборът на цветова схема е „психологически въпрос, а не само естетически“.

„Нарастващ брой невронаучни, поведенчески и психологически изследвания показват, че цветът не е просто въпрос на вкус“, обясни той в статия за The Conversation.

Цветовете, които ни заобикалят, влияят на емоционалните ни състояния, когнитивните ни способности, социалните взаимодействия, съня ни – и дори на дългосрочното ни психологическо благополучие.

„С други думи, цветовете на стените ни може би оформят живота ни по начини, за които рядко се замисляме.“

Ако искате да засилите креативността и уменията си за решаване на проблеми, професор Бийти съветва да избирате приглушени зелени бои.

За разлика от това, червените стени ще затруднят фокусирането върху задачите, предупреждава той.

Бели, сиви и бежови нюанси

Ако не сте сигурни в какъв цвят да боядисате стените на дома си, може да се изкушите да изберете неутрални нюанси.

„Неутралните цветове (бели, сиви, бежови) са с ниска визуална стимулация, което помага за намаляване на сензорното претоварване и стрес“, обясни професор Бийти.

„Те подобряват усещането за простор и могат да имат такъв ефект както при деца, така и при възрастни.“

Въпреки това, сянката и контекстът са от решаващо значение.

„Студените сиви или наситено бели цветове могат да предизвикат стерилност или тъга, особено в слабо осветени пространства“, предупреди експертът.

Синьо и зелено

С връзката си с природата, зеленият цвят е свързан с възстановяването и намаляването на умствената умора, обяснява професор Бийти.

Междувременно, сините тонове – често свързвани с небето и водата – могат да имат успокояващ ефект.

Както видяхме с неутралните цветове обаче, нюансите са ключови.

„Психологическите доказателства казват, че за дългосрочен комфорт е по-добре да избирате нюанси с ниска до средна наситеност, отколкото свръхярки цветове“, каза професор Бийти.

Синият и приглушеният зелен цвят се свързват с повишена креативност и подобрено решаване на проблеми.

„Приглушено зелен домашен офис или кабинет може да ви направи по-иновативни, без наистина да осъзнавате защо.“

Жълти

Жълтото е чудесен избор – но само в определени стаи, обясни експертът.

„Вероятно е по-добре да запазите топли, енергизиращи цветове за социални или активни зони в къщата. Мекото жълто създава усещане за радост, вероятно поради асоциацията му със слънчевата светлина, но силно наситените жълти цветове могат да увеличат възбудимостта“, каза той.

Червени

Както при жълтите, червените ще работят само в определени стаи – и със сигурност не във вашия домашен офис.

„Едно проучване с червен акцент може първоначално да изглежда „динамично“, но може да има обратен ефект, когато започнете със задачи, изискващи спокойна концентрация и ясно мислене“, каза професор Бийти.

Вместо това, червеното може да е добър вариант за спалнята, като проучванията показват, че този цвят може да увеличи желанието.