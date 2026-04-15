Любопитно

Гост в този епизод е консултантът по детско развитие Анна Влаева

Спираш ли детето си от страх? Защо децата лъжат и как губим доверието им
В петия епизод на подкаста NOVA LAB Баланс Лора Инджова поставя акцент върху една от най-чувствителните теми – травмите от детството и  отражението им върху родителството в последствие. Гост в този епизод е консултантът по детско развитие Анна Влаева. Тя има 15-годишен опит в работата с деца и  предлага дълбок, но изключително практичен поглед върху връзката родител–дете.

„Всички сме травмирани – въпросът е доколко това ни управлява“

Разговорът започва с важна, но често премълчавана истина – няма човек без травми от детството. Според Влаева те са част от нашето изграждане и дори ни оформят като личности. Ключовият въпрос обаче не е дали ги имаме, а дали сме достатъчно осъзнати, за да не позволим те да диктуват поведението ни – особено като родители.

Крайните модели на родителство – перфекционизмът или пълната неангажираност – често са сигнал за нерешени вътрешни конфликти. Именно там, между тези две крайности, се намира здравословният баланс.

Родителството не е ограничение, а трансформация

Един от акцентите в разговора е съвременното разбиране, че детето „не трябва да променя живота ни“. Отказът от тази промяна често е свързан със страхове и модели, наследени от собственото ни детство.

Тук идва и важната връзка: начинът, по който сме били отгледани, влияе пряко върху начина, по който възпитаваме.

Доверието – най-ценният ресурс

Една от най-силните линии в епизода е темата за доверието. Според Влаева именно то е „валутата“, с която родителят разполага в съвременния свят, където външният контрол (учители, съседи, общество) все повече отслабва.

Дете, което се страхува от наказание, ще се научи да лъже. Дете, което се чувства прието, ще споделя – дори и най-трудните си грешки.

Наказанието – скрита форма на разрушаване

Особено категорична е позицията на Влаева относно наказанията. Те не възпитават, а разрушават доверието. Дори когато водят до „резултат“, той е постигнат чрез страх, а не чрез разбиране.

Детето не е „продукт“, а отделна личност

Един от най-ценните изводи от разговора е необходимостта родителите да приемат детето като самостоятелна личност, а не като свое продължение или отражение.

Това означава:

  • да не приемаме грешките му като личен провал;
  • да му позволим да преживява трудности;
  • да го подкрепяме, а не да го контролираме.
Ранното детство – основата на всичко

Според Влаева най-важните основи се поставят до 7-годишна възраст. Именно тогава се изгражда връзката, която по-късно определя дали тийнейджърът ще се затвори или ще потърси родителя си в труден момент.

Разводът и „разделеното дете“

Темата за разделените родители също заема важно място. Най-големият риск не е самата раздяла, а конфликтът между родителите. Детето възприема себе си като комбинация от двамата – когато те са в конфликт, вътрешно и то се разкъсва.

Решението? Уважение и сътрудничество, независимо от личните отношения.

Финалът: не перфектност, а осъзнатост

В края на разговора Лора Инджова задава най-човешкия въпрос – какви родители трябва да бъдем?

Отговорът е прост, но дълбок:
не перфектни, а осъзнати.
Не безгрешни, а истински.
Не контролиращи, а свързани.

Изводът от този епизод е ясен: родителството не е формула, а процес на учене – най-вече за самите нас.

15 април: Ден на огън и лед – две трагедии, които разбиха илюзията за вечност
15 април: Ден на огън и лед – две трагедии, които разбиха илюзията за вечност

Светла сряда е, какво повелява традицията
Светла сряда е, какво повелява традицията

Арабика срещу Робуста: Каква е разликата, кое е по-силно и кое кафе да изберете?
Арабика срещу Робуста: Каква е разликата, кое е по-силно и кое кафе да изберете?

Тайната на Катрин Зита-Джоунс: Какво яде на 56 за перфектна кожа и фигура?
Тайната на Катрин Зита-Джоунс: Какво яде на 56 за перфектна кожа и фигура?

Неостаряващата Кейти Холмс заблестя в Ню Йорк с нова визия

Кейти Холмс и Джошуа Джаксън се събраха в Ню Йорк преди общия си филмов проект „Щастливи часове“. 47-годишната актриса впечатли със сияйна визия и сподели тайните си за естествена красота

Стрелба в турско училище, поне един загинал

Въоръжено нападение е извършено в училище в турския град Кахраманмараш

„Богът на хаоса“ Апофис се завръща: Рядък астероид ще бъде видим с невъоръжено око над Земята

Преминаването на астероида 13 април 2029 г. ще бъде видимо за наблюдатели от Източното полукълбо, ако времето позволява. То ще бъде достатъчно близо, така че наблюдателите на небето няма да се нуждаят от телескоп или бинокъл, за да го видят

Тервел Замфиров: Инцидентът със сестра ми Малена е тежък момент в живота ми

Анатолий Замфиров потвърди, че Малена е много по-добре и даже вече може да върти бавно педалите на велоергометър

Депортират китайски учен от САЩ: Опитал да внесе опасни бактерии в пратка с дамско бельо

Разследване на ФБР и митническите служби разкрива укритата пратка от Китай

От Кастро до Кадафи – тайният сексуален живот на диктаторите

Вижте как тираните използват морала за параван на разврат, изневери и системно насилие зад затворени врати.

НЗОК с позиция за цените на лекарствата и финансирането на лечението

Големи победи очакват четири зодии, сред тях ли е вашата

Любопитно Преди 1 час

Тръмп с първи коментар за Мадяр след загубата на Орбан

Въпреки дългогодишното си приятелство с Виктор Орбан, американският президент Доналд Тръмп изрази подкрепа за новия унгарски лидер Петер Мадяр. Докато Вашингтон се подготвя за работа с „Тиса“, анализатори определят изборния резултат като ключов момент за националистическите движения в Европа

Крис и Кайли Дженър искат да си върнат контрола над Kylie Cosmetics и вече са представили идеята на Джеф Безос

Масирани руски атаки по Запорожие, Днепър и Черкаси, има загинал и ранени

В Киевската област официални представители също съобщиха за нападение с дронове

Бомбен атентат в сърцето на Техеран, има пострадали

Бомбените атентати са изключително необичайно явление в Ислямската република

Мистерията расте след като снимките на Меган и Хари от престижно събитие на Netflix изчезнаха

Докато херцозите на Съсекс започват официалната си обиколка в Австралия, десетки техни кадри от парти в Монтесито бяха заличени от световните фотоагенции. Ситуацията напомня за подобен инцидент със снимки на Ким Кардашиян и липса на форми за съгласие

Израел призова за евакуация в Южен Ливан и нанесе удар край Бейрут

Това се случва само ден, след като двете страни обявиха намерение да започнат преки мирни преговори

Никол Кидман с разтърсващо признание за следващата роля в живота ѝ

Колумбия ще отстреля до 80 "кокаинови" хипопотама, произлезли от частния зоопарк на Пабло Ескобар

Популацията на инвазивния вид нараства и застрашава местни екосистеми и хора

