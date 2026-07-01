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Сигнал за опасност: 9 възможни диагнози, ако ръцете ви често изтръпват

Честото изтръпване и студенина в ръцете са ежедневие за офис служители и шофьори, но разтриването и топлите мехлеми носят само временно облекчение. Невролози предупреждават, че зад този симптом често се крие сериозно притискане на нерв или съдов спазъм

Стела Христова Стела Христова

1 юли 2026, 13:13
Сигнал за опасност: 9 възможни диагнози, ако ръцете ви често изтръпват
Източник: iStock/Getty Images

П ървата и най-естествена реакция, когато усетим ръцете си студени или изтръпнали, е да ги затоплим, да ги разтрием енергично, да направим няколко упражнения за раздвижване или в краен случай – да си сложим топли ръкавици. Ако обаче тези мерки носят само временно облекчение и неприятното усещане се завръща отново и отново, проблемът е по-дълбок и няма да се разреши от само себе си.

  • Кой е изложен на най-голям риск?

Изтръпването на крайниците обикновено засяга хората, чието ежедневие или професия са свързани с монотонно, повтарящо се натоварване на ръцете и продължително стоене в статична позиция.

  • Офис служителите забелязват симптомите най-често в края на работния ден, след като са прекарали часове наред пред клавиатурата и мишката.
  • Професионалните шофьори се сблъскват с проблема по време на дълги пътувания, когато ръцете им буквално „замръзват“ в една позиция върху волана.
  • Хората, упражняващи тежък физически труд, или занаятчиите, извършващи фини, повтарящи се движения с пръстите.

Най-популярното медийно обяснение за изтръпването на ръцете е синдромът на карпалния тунел. Тази диагноза е толкова популярна в интернет, че изглежда сякаш всичко се решава лесно – купувате си ортопедична шина за китката, вземате си няколко дни почивка от работа и проблемът изчезва. В медицинската практика обаче нещата са много по-сложни. Диагнозата зависи изключително много от това кои конкретни пръсти губят чувствителност, а точната причина може да бъде посочена единствено от лекар-невролог.

Източник: iStock/Getty Images
  • Защо всъщност изтръпват пръстите?

В огромния брой от случаите това се случва, когато е нарушено преминаването на нервния импулс от гръбначния мозък до самите върхове на пръстите. Периферният нерв действа точно като електрически проводник: ако бъде притиснат, раздразнен или увреден за по-продължителен период в областта на китката, лакътя или врата, сигналът се изкривява. В резултат на това главният мозък спира да получава коректна информация от съответната кожна зона, което води до изтръпване, мравучкане или специфично усещане за „памучни пръсти“.

При някои хора студът или силният емоционален стрес могат допълнително да обострят състоянието. Например, при т.нар. синдром на Рейно се наблюдава внезапен спазъм на малките кръвоносни съдове в пръстите. При редица други неврологични състояния излагането на ниски температури прави изтръпването много по-осезаемо. Поради тази причина схващането, че един бърз масаж или затоплящ мехлем ще решат проблема генерално, е погрешно и дори опасно.

Източник: iStock/Getty Images

9 възможни медицински причини за изтръпване на ръцете

Когато периферните нерви или кръвоносните съдове са подложени на хроничен натиск или увреждане, тялото изпраща ясен сигнал. Ето кои са най-честите медицински състояния зад този симптом:

  • Синдром на карпалния тунел – притискане на медианния нерв в областта на китката.
  • Синдром на кубиталния тунел – притискане на улнарния (лакътния) нерв в зоната на лакътя.
  • Канал на Гийон – притискане на нерв в областта на дланта.
  • Проблеми в шийния отдел на гръбнака – наличие на дискова херния или протрузия, които притискат нервните коренчета.
  • Синдром на Рейно – съдов спазъм, който временно спира притока на кръв към пръстите при студ или стрес.
  • Остър дефицит на витамини – най-вече липса на витамини от група В (особено В12), които отговарят за здравето на нервната обвивка.
  • Травми – затихнали или стари увреждания и наранявания на ръката, рамото или врата.
  • Захарен диабет – развитие на диабетна полиневропатия (системно увреждане на нервните влакна).
  • Дисфункция на щитовидната жлеза – хормонални нарушения, водещи до задържане на течности и тъканен оток, който притиска нервите.

Важно напомняне: Редовното изтръпване на пръстите не е просто дискомфорт, а ясен сигнал, че нервната тъкан в дадена област страда. Самостоятелното лечение или посещението при несертифициран масажист без ясна диагноза може да задълбочи проблема. Своевременната консултация с невролог е първата и най-важна стъпка към трайното ви възстановяване.

Материалът е с информативна цел, не е медицински съвет, при нужда се обънете към лекар!

Редактор: Стела Христова
Източник: www.rambler.ru    
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