Сервитьорите в ресторантите „мразят“ този често срещан навик на клиентите

Сервитьорите навсякъде са съгласни, че този често срещан навик за хранене е по-дразнещ, отколкото клиентите осъзнават, пише New York Post.

Да викате сервитьора си многократно по различни поводи за неща като допълнителни салфетки, резен лимон, още дресинг или друга лъжица, изглежда невинно, но в действителност това ядосва сервитьорите.

Дори си има име: еднократно.

Въпреки че всяка заявка е разумна сама по себе си, еднократното ѝ изпълнение може значително да наруши потока на сървъра и да добави стрес към вече натоварена смяна.

„Този ​​навик ме притеснява, особено когато започвах като сервитьорка и бях сравнително неопитна, защото наистина забавя всичко“, казва Стефани С., сервитьорка във верига ресторанти в Юта, пред Reader's Digest .

„Чувствах, че хората са твърде нуждаещи се и това ме стресираше.“

В ненатоварени часове, сервитьорите може да нямат нищо против допълнителните искания. Но ако ги накарате да се въртят в кръг по време на пика на вечеря, вероятно ще ги разстроите.

„Ще призная, че някак си ме кара да мразя хората, ако правят това в пиковия час за вечеря “, каза пред изданието Сара С., сервитьорка в ресторант с азиатска фюжън кухня във Флорида.

„Когато сме претоварени, това се превръща в логистичен кошмар, но когато не сме заети, не е голям проблем и не ми пука толкова.“

Въпреки това, Ейприл О., сервитьорка във верига ресторанти в Тексас, каза, че това не е само вина на закусвалнята.

Тя твърди, че това се случва, защото „клиентите забравят да поискат всичко необходимо, а сервитьорът не успява да предвиди техните нужди“.

„Ако и сервитьорът, и клиентът си вършат работата, не би трябвало да има „еднократни повиквания“

