Рики Джървейс: Посещавали сте училище по-малко от Грета Тунберг

В одещият на церемонията по раздаването на наградите "Златен глобус" Рики Джървейс остана верен на себе си, като взе на подбив знаменитостите и филмовата индустрия, съобщават световните агенции.

Той пусна сатиричните си стрели срещу големите компании, като Епъл, Амазон и Дисни, които чрез свои продукции ни изнасят уроци по морал, а в същото време използват робски нископлатен труд в Китай. В същото време холивудските звезди лицемерно си затварят очи пред този факт.

"Ако утре ИДИЛ открие стрийминг портал, мнозина от вас биха се обърнали към своите агенти, за да се включат!", пошегува се Джървейс.

С острия си език водещият предупреди наградените да не използват гала вечерта като платформа за политически изяви:

"Вие нямате право да назидавате публиката за нищо. Не знаете нищо за реалния свят! Повечето от вас са посещавали училище дори по-малко от Грета Тунберг. При получаване на наградата просто благодарете на агента си и на Господ и се изнасяйте!".

Относно склонността на Леонардо ди Каприо да излиза с момичета, два пъти по-малки от него, Джървейс се пошегува:

"Докато Лео гледаше 3-часовата премиера с негово участие в "Имало едно време в Холивуд", към края на прожекцията се оказа, че неговата нова приятелка е вече прекалено стара за него!".

Гостите в залата реагираха по различен начин на шегите и закачките на Рики Джървейс.

В социалните мрежи реакцията на Том Ханкс предизвика огромен интерес.

