Пълна доминация на NOVA в първия месец от есенния сезон

Развлекателните праймтайм формати, новините и публицистичните предавания са със значителна преднина пред втората телевизия в класацията

1 октомври 2025, 17:14
Пълна доминация на NOVA в първия месец от есенния сезон
NOVA отчете значителна преднина за първия месец от есенния телевизионен сезон пред втората телевизия в класацията. След като стартира всички праймтайм формати, медията продължава да привлича вниманието на зрителите в активна възраст (18-59 г.) и да доминира безапелационно сред всички телевизии в България. Според официалните пийпълметрични данни, и трите развлекателни предавания от есенната програмна схема са привлекли най-висок среден аудиторен дял сред телевизионните зрители на възраст 18-59 години. Втората телевизия в класацията остава далеч назад по същото време.

Убедителна преднина регистрират Новините на NOVA (централна емисия) и основните публицистични предавания на медията.

До края на есенния сезон NOVA ще излъчи и продължението на криминалната драма „Клетката“, което ще се отличи със силен сюжет, в който са преплетени актуални обществени теми и напрегнати криминални линии.

Караджов уволнява директора на „Автомобилна администрация“

И второто тяло от кораба в Бургас е на българин

Собственикът на дискотека "Пулс" подкупил брата на съдия по делото

Жилищна сграда се срути частично в Ню Йорк (ВИДЕО)

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

Купувачите имат все по-малка лоялност към марката, търсят най-добрата сделка

Белият дом обяви плана на Тръмп за Газа
Белият дом обяви плана на Тръмп за Газа

Променят организацията на движението в София заради посрещането на волейболните национали
Променят организацията на движението в София заради посрещането на волейболните национали

Ужас в цирка: Акробатка загина след падане пред очите на десетки зрители
Ужас в цирка: Акробатка загина след падане пред очите на десетки зрители

Криза в АЕЦ
Криза в АЕЦ "Запорожие" обяви шефът на МААЕ

Отлагат пускането на новата отсечка на „Хемус“

България Преди 21 минути

Министърът съобщи, че до края на октомври ще бъде пуснат още един участък от около 3 км

Бившият кмет на Кърджали и трима служители на съд за длъжностно присвояване

България Преди 1 час

Спрямо четиримата обвиняеми е взета мярка за неотклонение „подписка“

Можете да живеете безплатно на гръцки остров, но при едно условие

Любопитно Преди 2 часа

Кандидатстването е отворено за престой през 2026 г. на остров Сирос, столицата на Цикладите

Автобус пропадна в канавката на магистрала "Тракия"

България Преди 3 часа

Шофьорът е турски гражданин

<p>ЕС трябва да бъде отбранителна сила, а не само търговски блок</p>

Свят Преди 3 часа

"Ние сме загрижени, аз съм много загрижен, и сега е моментът да се действа,“ заяви Петери Орпо

Неочаквана визия: Кейт Мидълтън с каубойска шапка и тиара на мач по ръгби

Любопитно Преди 3 часа

Принцесата на Уелс се появи с неочаквана украса по време на срещата си с английския женски отбор по ръгби

Комуникационният срив на Урсула фон дер Лайен

Свят Преди 3 часа

Критиците на председателката на Европейската комисия обвиняват нейния стил на управление за редица медийни грешки

Националният гаранционен фонд подкрепи над 5000 МСП с кредити за 1,4 млрд. лв. и одобри заявки за 2,3 млрд. лв. за следващите три години

Пари Преди 3 часа

Дружеството отчита рекордна в историята година в подкрепата си за малкия бизнес

Колоездачи откриха изчезнала жена, скитаща се полугола и кървяща

Свят Преди 3 часа

"Беше уплашена и много предпазлива. Отне около половин час, преди да започне да говори“

Колко тежи човешката душа – теорията за 21 грама

Любопитно Преди 3 часа

Теорията за 21 грама е хипотеза на д-р Дънкан Макдугъл, който предполага, че човешките души имат маса

Кремъл заплаши европейските лидери с преследване

Свят Преди 3 часа

Песков: В руския език наричаме това просто кражба

Бус се удари в ремарке на тир в София

България Преди 4 часа

Пострадал е шофьорът, който е закаран в болнично заведение

Двама военни пилоти загинаха в Италия

Свят Преди 4 часа

Спасителните екипи са намерили останки от самолета, обхванати от пламъци

<p>Тръмп гарантира военна защита на Катар</p>

Свят Преди 4 часа

САЩ ще „предприемат всички законни и подходящи мерки – включително дипломатически, икономически и, ако е необходимо, военни“

Разследват брутален случай на физическо и сексуално насилие над дете в детска градина

България Преди 4 часа

Случаят е отпреди 10 месеца, като информация за него беше оповестена след журналистическо разследване

Лорън Санчес събра погледите на космическия рожден ден на Сидни Суини

Любопитно Преди 4 часа

Самата Суини също привлече медийното внимание, облечена в мини рокля с метални елементи и звездички, носена някога от Бритни Спиърс

