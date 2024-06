Проучване: Мозъчните клетки могат да се опитват да предскажат бъдещето по време на сън

Н евроните, задействащи се в центъра на паметта на мозъка, докато спим, може не само да преразглеждат минали преживявания. Според ново проучване, те също могат да гледат към бъдещето, репетирайки дейност, която все още не се е случила.

Екип, ръководен от изследователи от Мичиганския университет, анализира показанията на мозъчните вълни от плъхове по време на бодърстване и сън. Отчитанията са взети преди, по време и след като животните се справят с предизвикателствата на лабиринта, за да се оценят предпочитанията на нервните клетки, докато са извън лабиринта, като например по време на периоди на почивка.

„Срещнахме това предизвикателство, като свързахме активността на всеки отделен неврон с активността на всички останали неврони“, казва анестезиологът Камран Диба от Мичиганския университет.

