Номинациите за Оскар 2022: Най-добрите в киното в битка за най-престижните награди (НА ЖИВО)

А ктьорите Трейси Елис Рос и Лесли Джордан обявяват номинациите на американската Академия за кинематографично изкуство и наука за 94-ите награди Оскар.

"Миналата година имахме много независими Оскари... През тази година е завръщането на голямото кино, на филмите на големите студиа", каза член на Академията за кинематографично изкуство и наука, пожелал анонимност.

"Състезанието е много отворено", каза Пийт Хамънд, редактор в специализирания сайт "Дедлайн".

Вижте пълния списък на претендентите за Оскар по категории:

Номинации за Оскар в категорията „Най-добър филм“





Номинации за Оскар в категорията „Най-добър режисьор“





Номинации за Оскар в категорията „Най-добра актриса“





Номинации за Оскар в категорията „Най-добър актьор“





Номинации за Оскар в категорията „Най-добра актриса в поддържаща роля“

Джеси Бъкли

Ариана Дебоуз

Джуди Денч

Кирстен Дънст

Анженю Елис

Номинации за Оскар в категорията „Най-добър актьор в поддържаща роля“

The nominations for Actor in a Supporting Role go to... #Oscars pic.twitter.com/Rxe5Yz7Rie — The Academy (@TheAcademy) February 8, 2022





Номинации за Оскар в категорията „Оригинален сценарий“

Word is out - these are the nominees for Original Screenplay. #Oscars pic.twitter.com/yLNCWHOiYo — The Academy (@TheAcademy) February 8, 2022

Номинации за Оскар в категорията „Адаптиран сценарий“

From page to screen...

These are the nominees for Adapted Screenplay. #Oscars pic.twitter.com/dNb9HESQ2N — The Academy (@TheAcademy) February 8, 2022

Номинации за Оскар в категорията „Оригинална песен“





Номинации за Оскар в категорията „Оригинална музика“

Cue the orchestra for these Original Score nominees… #Oscars pic.twitter.com/w2YY98JIG2 — The Academy (@TheAcademy) February 8, 2022

Номинации за Оскар в категорията „Най-добър анимационен филм“





Номинации за Оскар в категорията „Най-добър чуждестранен филм“





Номинации за Оскар в категорията „Операторско майсторство“





Номинации в категорията „Монтаж“

Smash cut to these nominees for Film Editing… #Oscars pic.twitter.com/NMNP9RWnK6 — The Academy (@TheAcademy) February 8, 2022





Номинации за Оскар в категорията „Визуални ефекти“





Номинации в категорията „Сценография“





Номинации в категорията „Звук“

Quiet on the set! The nominees for Sound are... #Oscars pic.twitter.com/SogQBsJW8b — The Academy (@TheAcademy) February 8, 2022

Номинации за Оскар в категорията „Костюми“​

"Круела"

"Сирано"

"Дюн"

"Улицата на кошмарите"

"Уестсайдска история"

These Costume Design nominees are the perfect fit. #Oscars pic.twitter.com/bbBsHAFYFL — The Academy (@TheAcademy) February 8, 2022

Номинации за Оскар в категорията „Грим и прически“



Номинации за Оскар в категорията „Най-добър документален филм“



Номинации в категорията „Късометражен игрален филм“

Short on time, big on talent, here are this year's nominees for Live Action Short Film. #Oscars pic.twitter.com/bhhPiJcIIF — The Academy (@TheAcademy) February 8, 2022

Номинации в категорията „Късометражен анимационен филм“

Short but sweet, these are your nominees for Animated Short Film. #Oscars pic.twitter.com/TIgQNgwHLZ — The Academy (@TheAcademy) February 8, 2022

Номинации в категорията „Късометражен документален филм“



Актьорите Трейси Елис Рос и Лесли Джордан представиха претендентите за най-престижните награди в киното на церемония, излъчена на живо в интернет. Заради Олимпийските игри церемонията по връчването на 94-ите награди Оскар ще се състои на 27 март.