Лос нападна 4-годишно момче на детска площадка

Ч етиригодишно момче е нападнато от лос на детска площадка в Естес Парк в Колорадо.

Животното нападнало и стъпкало момчето, докато то си играело на местна детска площадка.

(Във видеото може да научите повече за: Жираф открадна дете?)

"Две малки на лос са били скрити близо до детска площадка в Стенли парк, без знанието на няколко семейства, използващи съоръжението, когато възрастен лос внезапно е нападнал 4-годишното момче и го е стъпкало няколко пъти, преди член на семейството да успее да изплаши животното", се казва в изявлението на CPW.

