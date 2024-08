"Ужасът и мъката", преживени от пътниците на "Титан" в последните им мигове, са разкрити в съдебен иск

Б омбастичен съдебен иск описва "ужаса и мъката", с които вероятно са се сблъскали намиращите се на борда на злополучния подводен апарат "Титан" в ужасяващите последни мигове, преди плавателният съд да се взриви през юни 2023 г.

В иска на стойност 50 млн. долара се казва, че "обреченият" подводен апарат е имал "проблемна история", и се твърди, че OceanGate и нейният вече покойник главен изпълнителен директор Стоктън Ръш не са разкрили ключови факти за батискафа и неговата издръжливост, преди 77-годишният френски изследовател Пол-Анри Наржоле и още трима души да се гмурнат на 18 юни 2023 г.

В иска се твърди, че както компанията, така и Ръш са проявили небрежност при изграждането на подводницата, въпреки че са рекламирали възможността "да станете един от малкото, които ще видят "Титаник" със собствените си очи" срещу 250 000 долара за билет.

Тези неизправности доведоха до това, че само 90 минути след началото на пътуването "Титан" е свалил своите тежести, което означава, че екипът е прекъснал или се е опитал да прекъсне гмуркането.

