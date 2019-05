П едро Родригес Фило е отговорен за поне 70 убийства, 10 от които е извършил преди да навърши 18 години.

Въпреки това от мнозина той е считан за по-„добър“ убиец и е оприличаван на главния герой от сериала „Декстър“.

Причината? Родригес убива престъпници, също както Декстър преследва и убива убийците, избягали от закона.

Определеният от психиатрите като „перфектен психопат“ Педро не си набелязва обикновени хора на улицата, а такива, които са направили нещо, за да го ядосат, или просто са престъпници.

Животът на Педро Родригес е тежък още от дете

Ражда се през 1954 г. в бразилския щат Минас Гераис с деформиран череп поради системните побои, които баща му нанася на майка му, докато е бременна.

Педро извършва първото си убийство едва 14-годишен. Жертвата е тогавашният заместник-кмет.

Той освобождава баща му от позицията на училищен охранител с обвинението, че краде храна от училището. Затова непълнолетният Родригес го застрелва пред кметството с пушка.

Второто му убийство не е дълго след това. Педро тръгва след предполагаемия крадец на храна, заради когото баща му загубва работата си, и го убива.

Момчето избягва в Можи дас Крузис,

община в щата Сао Пауло, Югоизточна Бразилия. Там убива наркопласьор и започва да участва в обири.

На фона на кървавата му история и мрачния му живот, той среща и светлината на живота си – Мария Апаресида Олимпия. Двамата се влюбват и са неотлъчно заедно до момента, в който Мария е убита от членове престъпна банда.

Смъртта на Олимпия довежда до нова серия от убийства на Родригес.

Той преследва някои от членовете на бандата, залавя ги, измъчва ги и ги убива, в търсене мъжа, отнел живота на любимата му.

Следващата жертва е баща му –

същият човек, заради който извършва първото си убийство.

Бащата на Педро убива майка му с мачете и излежава присъдата си в местен затвор. Родригес посещава баща си в затвора и го убива, наръгвайки го 22 пъти с нож.

Това обаче не е всичко. Яростта му е толкова голяма, че той изтръгва сърцето на баща си и отхапва от него.

Серията от убийства на свобода приключва с ареста му на 24 май 1973 г. Той е прибран в полицейската кола с двама други престъпници, единият от които – изнасилвач.

Когато полицаите отварят вратите на колата, за да свалят арестуваните, установяват, че Родригес е убил изнасилвача.

Затворът е една нова глава от живота на Педро като убиец

Заобиколен от престъпници, които да държат гнева и омразата му живи, серийният убиец се чувства в свои води.

В затвора Педро Родригес Фило убива 47 затвориници. Той си признава, че е убил тези, които са заслужили да бъдат наказани.

