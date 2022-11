Джефри Дамър - канибалът, който убивал млади мъже за удоволствие

С утринта на 27 май 1991 г. в полицейското управление на Милуоки, Уисконсин, постъпва странно обаждане. Три жени подават сигнал за плачещо, голо, дезориентирано и кървящо момче на ъгъла до бар в града.

Когато полицаите пристигат на мястото, жените вече са изпаднали в истерия от гледката и ги умоляват да помогнат спешно на момчето. Отнякъде се приближава висок рус синеок мъж, който казва, че момчето е неговият 19-годишният любовен партньор и е просто пиян.

Полицаите решават, че ситуацията не е тяхна работа, разпращат трите жени и оставят младежа в ръцете на русокосия мъж. След като момчето е открито мъртво, полицията осъзнава, че е допуснала огромна грешка.

Оказва се, че 19-годишното момче е всъщност на 14 години и се казва Конерак Синтасомфон, а мъжът, който го е убил – Джефри Дамър.

Така серийният убиец влиза в полезрението на полицията, но това съвсем не го спира да извърши още редица ужасяващи убийства и още по-ужасяващи експерименти с труповете на жертвите си.

Джефри Дамър е роден през 1960 г. в обикновено семейство

в Милуоки, Уисконсин. От ранна възраст той бил обсебен от смъртта и всичко свързано с нея. Родителите му си спомнят, че събирал трупове на животни и обичал да слуша звука на чупещи се кости.

В гимназията Джефри осъзнава, не просто, че е гей, а и че всъщност има доста извратени сексуални фантазии и иска да доминира над други хора. Той започва да си представя как изнасилва други мъже и толкова се обсебва от идеята, че съвсем скоро фантазиите стават реалност.

Само три седмици след завършване на гимназията намира първата си жертва – 18-годишния Стивън Хикс, който е удушен, нарязан, обезкостен и потопен в киселина.

