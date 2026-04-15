Любопитно

От Ищар до Ирина Флорин: Световни хитове на Празника на розата 2026 в Казанлък

Кулминацията на тазгодишното издание ще бъде грандиозният спектакъл на Ищар, която празнува 30 години на сцена. Програмата включва още Ирина Флорин и Памбос Агапиу, превръщайки фестивала в най-значимото културно събитие за годината

15 април 2026, 16:50
От Ищар до Ирина Флорин: Световни хитове на Празника на розата 2026 в Казанлък
Източник: БТА/АП

П разникът на розата 2026 ще предложи на публиката изключително богата музикална програма с над 30 концерта, обединяващи български и международни изпълнители на една сцена.

Кулминацията в програмата е участието на световноизвестната Ищар, която заедно с The Gipsies ще представи грандиозния спектакъл "30 години на сцената“. Шоуто ще се състои на 6 юни и включва най-големите хитове, превърнали се в емблема за поколения по целия свят.

На 24 май публиката ще се наслади и на концерт на Ирина Флорин – една от най-разпознаваемите и обичани фигури в българската поп музика.

Програмата ще бъде допълнена от енергичното участие на Pambos Agapiou, който ще внесе латино настроение и динамика с атрактивното си сценично присъствие.

Със своя мащаб, разнообразие и участие на артисти от световна величина, Празникът на розата 2026 затвърждава своята позиция като едно от най-значимите културни събития в България.

Източник: "Фокус"    
