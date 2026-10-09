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Нужни ли са ни редовните посещения при козметик? Дерматолог разби популярния мит

Правилно подбраният кожен доглад у дома и ежегодният преглед на бенките са значително по-важни от скъпите салонни процедури. Дерматолог разкрива кога козметикът е излишен и за какво наистина си струва да следим

9 октомври 2026, 06:30
Нужни ли са ни редовните посещения при козметик? Дерматолог разби популярния мит
Източник: iStock

П равилно подбраната домашна грижа и годишният преглед на бенките са значително по-важни от скъпите салонни процедури.

Редовните посещения при козметик не са задължителна част от бюти рутината на всеки човек. Ако кожата ви е здрава, нямате дерматологични заболявания или конкретни естетически притеснения, постоянното правене на професионални процедури е абсолютно излишно.

Това споделя лекарят-козметолог и дерматолог Юлия Ярмолюк.

Трябва ли да ходим при козметик "за всеки случай"?

Според д-р Ярмолюк липсата на салонни процедури в графика ви не означава, че не се грижите достатъчно за себе си. Не всеки има нужда от почистване на лицето, лазерни пилинги, инжекционни процедури или други естетични намеси.

„Като лекар-козметолог смятам, че редовните процедури не са задължителни само защото „така трябва“ или защото е модерно“, отбелязва специалистът.

В същото време, дори когато нямате конкретни оплаквания, еднократната консултация със специалист може да бъде изключително полезна. Основната ѝ цел е да определи точния тип кожа и нейните актуални нужди, както и да ви помогне да изберете правилните продукти за вкъщи.

Именно ежедневната домашна грижа е истинският фундамент за здрава и сияйна кожа. Според д-р Ярмолюк грамотно съставената рутина у дома върши по-голямата част от работата.

Кога посещението при дерматолог е наистина задължително?

Лекарката съветва да не бъркаме естетическата козметология с превантивната медицина. Докато салонните процедури са въпрос на избор, профилактичните прегледи на кожата са задължителни за всеки.

Става дума най-вече за редовната проверка на пигментните петна, бенките и други новообразувания по тялото:

  • Внимание към промените: Особено бдителни трябва да са хората с множество бенки или тези, при които се появяват нови. Важно е да следите за промяна във формата, цвета, размера или границите им.
  • Честота на прегледите: За здрав човек с малък брой обикновени бенки профилактичният преглед при дерматолог (дерматоскопия) се препоръчва веднъж годишно.

Постоянството в грижата за кожата не означава непрекъснати инвестиции в козметични салони. Много по-важни за здравето и младостта са качествената домашна рутина, защитата от слънцето, наблюдението на бенките и навременната консултация с лекар при нужда.

Източник: rbc.ua    
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