Наблюдават ли ви? 7 места, където да проверите за скрити камери в хотелските стаи

В епохата на достъпните технологии за наблюдение и нарастващата загриженост за неприкосновеността на личния живот дори хотелската ви стая може да не е толкова лична, колкото си мислите. Скорошен видеоклип, в който частен детектив споделя своите виждания, подчертава някои от местата, където в хотелите често се поставят скрити камери, особено насочени към нищо неподозиращи туристи.

Предлагаме ви преглед на тези ключови места и как да разпознаете потенциалните нарушения на неприкосновеността на личния живот:

Зад леглото

Това е едно от най-слабо проверяваните места, но е изненадващо често срещано. Зоната на таблата или стената непосредствено зад леглото е идеална за някой, който иска да запише гостите, които са легнали или се отпускат. Търсете подозрителни пролуки, малки дупки или новопоставени предмети (като рамки за картини или детектори за дим), които не принадлежат на това място.

Близо до телевизора

Защо тук? Защото телевизорът обикновено е разположен с лице към леглото и предлага пълен изглед към стаята. Скритите камери могат да се поставят в близост до или дори вътре в развлекателните устройства. Проверете за малки отвори, подобни на лещи, необичайно окабеляване или LED светлини, които остават включени дори когато телевизорът е изключен.

Страничната стая в апартамент

Ако сте резервирали апартамент с прилежащ кът за сядане или странична стая, не предполагайте, че сте извън полезрението на камерата. Според детектива тези стаи са най-добрите места за дискретно поставяне на камери, особено ако се преобличате или посрещате гости далеч от спалнята.

Проверете внимателно ъглите, лампите, вазите или вентилационните отвори тук.

Умивалник в банята

Може да не е в банята, но може да е в зоната на умивалника, където човек си мие ръцете. Тези пространства, често оборудвани с големи огледала и добро осветление, са идеални места за тайно записване на някой, който се гримира или облича. Също така потупвайте огледалата, за да проверите дали има двупосочно стъкло, и търсете нещо странно разположено.

Адаптери за захранване и точки за включване

Някои скрити камери са скрити в захранващи ленти или USB адаптери, тъй като те са малки, евтини и често пренебрегвани. Ако адаптерът изглежда по-тежък от обичайното, има странни вентилационни отвори или включва мигащи светлини, изключете го от контакта и го огледайте внимателно. Доверете се на инстинктите си.

Lemme teach a trick.

- The moment u enter the hotel room, switch the lights off in the hotel room

& open ur phone camera

- recording all lights, vents, etc

- what u are looking for is a red light in ur video, if u see a red light it means there's a camera in that position.



YW pic.twitter.com/hQbQ9kjmar