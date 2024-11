Мъж вдигна най-тежката зелена анаконда в света

М айк Холстън, известен още като "Истинският Тарзан", наскоро се превърна в интернет сензация с впечатляващо видео, в което вдига огромна зелена анаконда на раменете си. Видеото, споделено в Instagram от @therealtarzann, демонстрира изумителната сила и спокойствие на Холстън, докато без усилие борави с най-тежката и голяма змия в света.

Като бивш футболист в NFL, Холстън трансформира кариерата си и се отдаде на страстта си към дивата природа, посветен на това да образова хората за животните. Неговата любов към дивата природа и безстрашните му взаимодействия с нея го превърнаха в сензация в социалните медии и му донесоха прякора "Истинският Тарзан".

A video of #MichaelAnthonyHolston, a former NFL player known as "The Real Tarzan," casually lifting a massive green anaconda has gone viral, astonishing viewers worldwide



