Мистерията на минимума на Маундер: Защо Слънцето е било толкова слабо през 1600 г.

С лънцето, както всяка друга звезда, преминава през различни цикли на активност, но 1600 години се открояват от останалите. В края на 17-ти век Слънцето попада в минимум на Маундер за 30 години: период на минимална активност, който дълго време остава загадка за учените. Порталът Popular Science обясни защо е възникнал минимумът на Маундер.

Climate change (warming) - dead by 2027



This chart shows a 400 year solar cycle which produces noticeable cold/warm variations on Earth.



If you want to get an idea what is coming, research the Maunder Minimum which happened about 1650, mainly affecting Europe. pic.twitter.com/e8PBgtEq6r