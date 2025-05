Лил Уейн заряза приятелката си със SMS – тя го обвини в насилие

П риятелката на Лил Уейн – моделът Дениз Бидот – го обвини във физическо и емоционално насилие, разкривайки, че той я е изоставил с текстово съобщение точно на Деня на майката.

38-годишната Бидот публикува изявление в Instagram Stories в неделя, в което твърди, че 42-годишният рапър е прекратил връзката им по изключително безчувствен начин.

Lil Wayne’s girlfriend accuses him of abuse, dumping her via text on Mother’s Day: ‘Diabolical’ https://t.co/vtIwMrOvDe pic.twitter.com/Dv34CfiaPW

„Да се разделиш с някого на Деня на майката е ужасяващо“, написа тя. „Но се моля. Бог винаги ме води напред. Продължавам с вяра.“

В последващи видеа в същата платформа Бидот отправи още обвинения срещу Лил Уейн, включително твърдения за насилие.

„Уейн буквално изгони мен и дъщеря ми днес – точно на Деня на майката“, заяви тя. „Възстановявам се след операция. Не мога дори да вдигам кашони. А този мъж изпрати асистентите си да ни изведат от къщата… и скъса с мен чрез съобщение.“

Бидот, която има дъщеря Джоселин Адамс от предишен брак, сподели със своите последователи, че не знае как да се справи с емоционалния удар. „Абсолютно не знам как изобщо да се справя с тези чувства“, написа тя. „Ако имате препоръки за адвокати – моля, изпратете ми ги.“

Тя добави, че според нея Уейн вече е поканил други жени: „Знам, че днес му водят две момичета… а кой знае още колко са. А аз бях само подкрепа за този мъж. Обичах го безрезервно.“

„Но буквално ме изгони от Ню Йорк, където живеех, за да дойда тук и да премина през цялото това безумие? Това е лудост. Мъжете наистина се възползват“, добави тя.

Бидот също така твърди, че Уейн не е проявил насилие само в емоционален аспект: „Този мъж ме е докосвал. И не говоря за добронамерено докосване. И аз го приемах. А най-лудото е, че винаги казват, че жените са глупави в любовта… и аз си мислех, че е грешка. Но познавам и други жени, до които се е докосвал.“

В края на видеото тя заяви, че с дъщеря си се връщат в къщата на Лил Уейн: „Ще се върнем и ще видим какво всъщност ще се случи.“

„Това е абсолютна лудост – и ново дъно, дори за него“, завърши Бидот.

Lil Wayne’s girlfriend claims he kicked her and her daughter out on Mother’s Day 👀 pic.twitter.com/RUSLzRuM2G