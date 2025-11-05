Когато ритъмът ни изпревари: Kак ежедневието влияе на чревния баланс и как да си върнем хармонията

Н аред с всяка рутина, която е полезна за нас и е добре да включим в ежедневието си, има и такива, които не работят в наша полза, особено в дългосрочен план. Например сутрешното кафе на гладно, сандвичът, изяден набързо между две задачи, или късната вечеря – това се случва на мнозина от нас и в тази динамика, времето за почивка и правилната и полезна храна често остават на заден план. Нашият организъм има свой начин да ни напомня, че този режим не остава без следи.

Каква е връзката между натовареното ежедневие и чревния микробиом?

Любопитното е, че в червата ни живеят над 100 трилиона бактерии – повече, отколкото са клетките в тялото ни. Тази „мини армия“ се бори за нас денонощно – подпомага храносмилането, произвежда витамини, регулира възпалителните процеси и дори участва в изграждането на имунната система.

Когато ден след ден се храним на крак, когато стресът ни държи будни до късно и лишава от истинска почивка, когато пътуванията и смяната на режим стават постоянни – балансът между „добрите“ и „лошите“ бактерии лесно се нарушава.

Източник: istock

Понякога и медикаментите, макар и необходими, оставят своя отпечатък върху тази крехка екосистема. Всичко това предизвиква някои неприятни симптоми като подуване след хранене, тежест в стомаха, умора, която не изчезва дори след цял уикенд почивка и склонността към чести настинки – това са онези малки сигнали, че вътрешният ни баланс е разклатен. Често зад тях стои едно състояние, което навярно не познавате като име, но сте усещали неприятните му симптоми – чревната дисбиоза. Важно е да подчертаем, че тя се изпитва по различен начин от всеки и не е задължително да имате абсолютно всички симптоми, за да сте наясно, че този баланс е нарушен – всеки от симптомите е важен и съвсем не бива да бъде подценяван.

Възвръщането на баланса

Пътят към баланса започва от ежедневните избори, които взимаме. Разнообразното хранене с повече зеленчуци и фибри дава „гориво“ за добрите бактерии. Движението – дори и да е само половин час разходка е не само добро за фигурата ни, но и стимулира метаболизма. Почивката и добрият сън са не по-малко важни от храната.

А за да се погрижите още по-добре за малките помощници, които ви служат толкова вярно, включете в ежедневието си пробиотици – живи микроорганизми със специфично действие, които подпомагат възстановяването на микробиома.

Един от най-добре проучените пробиотични щамове в света – Limosilactobacillus reuteri Protectis, е в основата на продуктите BioGaia Protectis. Те са създадени така, че да бъдат подкрепа за всеки човек, който търси решение на коментираните нарушения.

За най-малките още от първите дни има капки – без специфичен вкус и лесни за приложение, които подпомагат развитието на чревната флора. Децата над 3 години могат да разчитат на дъвчащите таблетки BioGaia Protectis с приятен ягодов вкус – практичен и удобен начин балансът да се поддържа всеки ден.

А за възрастните, които често страдат от стрес, дисбиоза или хроничен дискомфорт, подходящ избор са веган капсулите – насочени както към здравето на храносмилателната система, така и към имунитета, защото 80% от имунните клетки се намират в червата.

И трите форми спомагат за възвръщането на вътрешния баланс и справянето с всяко едно предизвикателство с повече енергия и устойчивост, защото с BioGaia Protectis балансът не е случайност, а ежедневна грижа – за всяка възраст и нужда!

