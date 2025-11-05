Създадено за

Любопитно

Когато ритъмът ни изпревари: Kак ежедневието влияе на чревния баланс и как да си върнем хармонията

Малките навици нарушават чревния баланс, но има лесен начин да го възстановите!

5 ноември 2025, 12:05
Когато ритъмът ни изпревари: Kак ежедневието влияе на чревния баланс и как да си върнем хармонията
Източник: istock

Н аред с всяка рутина, която е полезна за нас и е добре да включим в ежедневието си, има и такива, които не работят в наша полза, особено в дългосрочен план. Например сутрешното кафе на гладно, сандвичът, изяден набързо между две задачи, или късната вечеря – това се случва на мнозина от нас и в тази динамика, времето за почивка и правилната и полезна храна често остават на заден план. Нашият организъм има свой начин да ни напомня, че този режим не остава без следи.

Каква е връзката между натовареното ежедневие и чревния микробиом?

Любопитното е, че в червата ни живеят над 100 трилиона бактерии – повече, отколкото са клетките в тялото ни. Тази „мини армия“ се бори за нас денонощно – подпомага храносмилането, произвежда витамини, регулира възпалителните процеси и дори участва в изграждането на имунната система.

Когато ден след ден се храним на крак, когато стресът ни държи будни до късно и лишава от истинска почивка, когато пътуванията и смяната на режим стават постоянни – балансът между „добрите“ и „лошите“ бактерии лесно се нарушава.

Източник: istock

Понякога и медикаментите, макар и необходими, оставят своя отпечатък върху тази крехка екосистема. Всичко това предизвиква някои неприятни симптоми като подуване след хранене, тежест в стомаха, умора, която не изчезва дори след цял уикенд почивка и склонността към чести настинки – това са онези малки сигнали, че вътрешният ни баланс е разклатен. Често зад тях стои едно състояние, което навярно не познавате като име, но сте усещали неприятните му симптоми – чревната дисбиоза. Важно е да подчертаем, че тя се изпитва по различен начин от всеки и не е задължително да имате абсолютно всички симптоми, за да сте наясно, че този баланс е нарушен – всеки от симптомите е важен и съвсем не бива да бъде подценяван.

Възвръщането на баланса

Пътят към баланса започва от ежедневните избори, които взимаме. Разнообразното хранене с повече зеленчуци и фибри дава „гориво“ за добрите бактерии. Движението – дори и да е само половин час разходка е не само добро за фигурата ни, но и стимулира метаболизма. Почивката и добрият сън са не по-малко важни от храната.

А за да се погрижите още по-добре за малките помощници, които ви служат толкова вярно, включете в ежедневието си пробиотици – живи микроорганизми със специфично действие, които подпомагат възстановяването на микробиома.

 

Един от най-добре проучените пробиотични щамове в света – Limosilactobacillus reuteri Protectis, е в основата на продуктите BioGaia Protectis. Те са създадени така, че да бъдат подкрепа за  всеки човек, който търси решение на коментираните нарушения.

За най-малките още от първите дни има капки – без специфичен вкус и лесни за приложение, които подпомагат развитието на чревната флора. Децата над 3 години могат да разчитат на дъвчащите таблетки BioGaia Protectis с приятен ягодов вкус – практичен и удобен начин балансът да се поддържа всеки ден.

А за възрастните, които често страдат от стрес, дисбиоза или хроничен дискомфорт, подходящ избор са веган капсулите – насочени както към здравето на храносмилателната система, така и към имунитета, защото 80% от имунните клетки се намират в червата.  

И трите форми спомагат за възвръщането на вътрешния баланс и справянето с всяко едно предизвикателство с повече енергия и устойчивост, защото с BioGaia Protectis балансът не е случайност, а ежедневна грижа – за всяка възраст и нужда!

 

Хранителна добавка. Да не се използва, като заместител на разнообразното хранене. Да не се превишава препоръчваната дневна доза. Преди употреба прочетете продуктовата информация. BioGaia капки T221117412/29.01.2018; BioGaia капсули T221123460/05.06.2020; BioGaia табл. ягода T221123458/ 05.06.2020; BGA-digital-activities-november-2025-EWO-BG-02214

Последвайте ни

Създадено за

Българин арестуван при рекордна акция в Нидерландия - 3,3 тона кокаин за 250 млн. евро

Българин арестуван при рекордна акция в Нидерландия - 3,3 тона кокаин за 250 млн. евро

Виктория Бекъм промени името си, след като Дейвид стана сър

Виктория Бекъм промени името си, след като Дейвид стана сър

Расте броят на жертвите след самолетната катастрофа в САЩ

Расте броят на жертвите след самолетната катастрофа в САЩ

„На хората вече им писна“: Холивуд се обърна срещу Хари и Меган

„На хората вече им писна“: Холивуд се обърна срещу Хари и Меган

Трето поколение предприемачи ZARENA: от семеен локален проект до международен бизнес

Трето поколение предприемачи ZARENA: от семеен локален проект до международен бизнес

biss.bg
Могат ли кучетата да ядат ориз?

Могат ли кучетата да ядат ориз?

dogsandcats.bg
Купувачът на
Ексклузивно

Купувачът на "Лукойл" отрече руско влияние

Преди 17 часа
<p>Русия е на път към огромна победа в Украйна</p>
Ексклузивно

Русия е на път към огромна победа в Украйна

Преди 16 часа
Полетите на летището в Брюксел бяха преустановени заради дрон
Ексклузивно

Полетите на летището в Брюксел бяха преустановени заради дрон

Преди 13 часа
Премиерът на РС Македония обвини България в тормоз
Ексклузивно

Премиерът на РС Македония обвини България в тормоз

Преди 18 часа

Виц на деня

- Жена ми може да говори с часове на каквато и да е тема! - Щастливец! На моята изобщо не и трябва тема.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

.

Голямо облекчение за хората с ТЕЛК и НЕЛК

България Преди 22 минути

С въвеждането на електронния обмен на експертните решения между Националната експертна лекарска комисия и НОИ се осигурява пълна проследимост, предвидимост и надеждност на процеса

<p>Да, пицата може да направи кожата ти по-красива - ето как!</p>

5 съставки в пицата, които могат да ви придадат неустоим блясък

Любопитно Преди 32 минути

От доматите и зехтина до босилека и ригана – някои от най-вкусните съставки в пицата крият тайни за здрава, хидратирана и сияйна кожа

Япония мобилизира военни, за да се справи с нападенията от мечки

Япония мобилизира военни, за да се справи с нападенията от мечки

Свят Преди 47 минути

Недостигът на храна и по-специално на жълъди, е накарал някои мечки, чиято популация не спира да нараства, да навлязат в градовете

,

След 20 дни на тревожни симптоми: Откриха пиявица в ноздрите на пациент

Свят Преди 54 минути

На лекарите им отне двадесет дни, за да разберат какво не е наред с пациент, който се оплаква от тревожни симптоми

<p>Пеевски обвини Рашков в лъжа, показа нови снимки по казуса с изборите в Пазарджик&nbsp;</p>

Делян Пеевски обвини Рашков в лъжа, показа нови снимки по казуса с изборите в Пазарджик

България Преди 56 минути

"Ще ги разкривам докрай", каза Пеевски

Скандал на „Мис Вселена“: Директорът на конкурса в Тайланд изгони "Мис Мексико" от залата

Скандал на „Мис Вселена“: Директорът на конкурса в Тайланд изгони "Мис Мексико" от залата

Любопитно Преди 1 час

Фатима предприела смел ход, за да защити себе си, след като – по нейните думи – директорът я е нарекъл „глупава“

.

Предлагат 20% увеличение на учителските заплати

България Преди 1 час

Колко получават преподавателите в чужбина

Денят на Бернайс 2025: Колко струва PR-ът?

Денят на Бернайс 2025: Колко струва PR-ът?

Любопитно Преди 1 час

Тазгодишното издание на форума, организиран от Българското дружество за връзки с обществеността (БДВО), ще се състои на 20 ноември от 16:30 ч. в Planet Schwarz Tech Theater

Костадин Костадинов: Бюджетът е "катастрофален" и "изключително вреден"

Костадин Костадинов: Бюджетът е "катастрофален" и "изключително вреден"

България Преди 1 час

Костадинов посочи, че в Европейския съюз прагът на бедност е 1500 евро

Кой е Зохран Мамдани – кметът, който пренаписва историята на Ню Йорк

Кой е Зохран Мамдани – кметът, който пренаписва историята на Ню Йорк

Свят Преди 1 час

Зохран Мамдани е първият мюсюлманин, който застава начело на най-големия град в САЩ

"Величие" определи Бюджет 2026 като "крадлив и некадърен"

"Величие" определи Бюджет 2026 като "крадлив и некадърен"

Свят Преди 1 час

По думите му, по този начин отново се насочва вниманието на хората в грешна посока

Как да не се разорите на Черен петък: 7 хитрини за бюджет

Как да не се разорите на Черен петък: 7 хитрини за бюджет

България Преди 1 час

В България този ден вече отдавна не е просто американска традиция – у нас кампаниите често продължават няколко дни, а някои търговци ги превръщат в „черен уикенд“ или дори „черен месец“

<p>Почина зам.-министърът на спорта Стоян Андонов</p>

Почина зам.-министърът на младежта и спорта Стоян Андонов

България Преди 1 час

Той отдаде живота си за развитието на българското плуване и водното спасяване

8 жилища пострадаха в Орел след атаки с дронове

8 жилища пострадаха в Орел след атаки с дронове

Свят Преди 2 часа

От руското министерство уточняват, че 11 дрона са били свалени над Воронежка област

Белгия свиква извънреден съвет - дронове предизвикаха хаос над летища и военни бази

Белгия свиква извънреден съвет - дронове предизвикаха хаос над летища и военни бази

Свят Преди 2 часа

Засега не е изяснено чии са дроновете, кой и откъде ги е управлявал

Президентът с вето: Зависимостта на МС от ДАНС за "Лукойл" е недопустима

Президентът с вето: Зависимостта на МС от ДАНС за "Лукойл" е недопустима

България Преди 2 часа

В Закона вече има уредена процедура по скрининг на чуждестранни инвестиции, които потенциално биха могли да застрашат националната сигурност

Всичко от днес

От мрежата

Защо кучето яде котешки изпражнения

dogsandcats.bg

10 любопитни факта за Котон де Тулеар – малкото куче с голямо сърце

dogsandcats.bg
1

Облачно с валежи в следващите дни

sinoptik.bg
1

Защитиха 2 нови вековни дървета

sinoptik.bg

Никола Цолов и Крисия - новата звездна двойка

Edna.bg

Дейвид Бекъм получи титлата „сър“, а Виктория вече е „лейди“ (СНИМКИ/ВИДЕО)

Edna.bg

Боримиров: Надявам се Левски и ЦСКА да дадат пример на останалите

Gong.bg

Цветомир Найденов: Не ни се падна Левски, жалко

Gong.bg

Работодателите бойкотираха Националния съвет за тристранно сътрудничество за Бюджет 2026

Nova.bg

Силно земетресение в Гърция, усетено е и у нас

Nova.bg