Филм с българско участие взе три отличия на кинофестивал "Трайбека"

Ф илм с българско участие взе три отличия на 20-ия кинофестивал "Трайбека", основан от Робърт де Ниро, съобщават от "Арт фест".

На събитието в Ню Йорк "Брайтън 4" на грузинския режисьор Леван Когуашвили получи награди за най-добър филм, актьор (Леван Тедиашвили) и сценарий (Борис Фрумин и Леван Когуашвили).

В главната роля на филма е легендата на грузинската борба Леван Тедиашвили, двукратен олимпийски и петкратен световен шампион в свободния стил. Първата му световна титла е от София през 1971 г. В ролите са още Гиорги Табидзе и Надя Михалкова.

Зад камерата е холивудският оператор Федон Папамайкъл. Част от българското участие са костюмите на Ека Бичинашвили и звукът на Светлозар Георгиев.

"Брайтън 4" е копродукция между Грузия, Русия, България, Монако и САЩ с подкрепата на "Национален филмов център". Продуцент от българска страна е "Арт фест".

Филмът е история за бившия шампион по борба Кахи, чиято преданост към семейството го кара да поеме на пътешествие от дома си в Тбилиси до Брайтън Бийч, Бруклин, за да посети сина си Сосо. Открива го в занемарен пансион, чийто обитатели са пъстроцветна група грузински емигранти. Сосо не учи медицина, както е казал на баща си - работи като носач, за да изплати комарджийския си дълг към местен мафиот. Кахи се заема да помогне на сина си, което го поставя в комични, но и крайно драматични ситуации.

Преди години Леван Когуашвили получи на "София филм фест" три награди за филма си "Срещи на сляпо" (2013), включително - за най-добър филм. През септември режисьорът ще се завърне в София, за да открие специалното издание на 25-ия юбилеен "София филм фест".

