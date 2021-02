Носители на най-престижните награди в киноизкуството жури на IN THE PALACE 2021

Ж ури, съставено от филмови експерти от 11 държави, ще има задачата да избере най-добрите филми от тазгодишното издание на международния фестивал за късометражно кино IN THE PALACE. В официалната селекция са включени 120 заглавия от 41 държави.

Международното жури ще посочи своите фаворити в четири конкурса. Сред тях ще бъдат и трите филма, които фестивалът ще предложи на Американската филмова академия за награда Оскар. Тази изключително отговорна задача екипът на фестивала доверява на професионалисти с опит и световни признания.

Сред членовете на журито са имена като Скай Фитцджералд (САЩ), Богдан Мурешану (Румъния), Александра Ченчек (Полша) и Файзал Куреши (Великобритания). Скай Фитцджералд получи номинация за Оскар за документалния си филм Lifeboat след излъчването му на IN THE PALACE. А новината от миналата седмица е, че с най-новия си късометражен филм Hunger Ward, той отново ще мине по червения килим. Богдан Мурешану с филма си The Christmas Gift е носител на Гран при от най-престижния европейски фестивал в бранша – този в Клермон-Феран, Франция, както и на отличието за Най-добър късометражен филм на Европейската филмова академия за 2019 г. Марта Баяри е с номинация за награда Гоя за късометражния си игрален филм Fugit. Александра Ченчек е носител на награда ЕМИ, последвана от още 2 номинации, за работата си върху специалните ефекти в поредицата документални филми на BBC с големия Дейвид Атънбъроу. Името й се свързва и с касови сериали като „Чернобил”, „Аз, вещицата” и най-новия в програмата на Netflix - Behind Her Eyes, който стартира преди броени дни. Файзал Куреши е носител на наградата на БАФТА за игралния си филм Four Lions и на награда Еми за документален филм.

Сред членовете на журито има и двама българи - режисьорът Мартин Илиев, носител на награда за Най-добър български филм на IN THE PALACE, както и сценаристът Теодора Маркова, известна с работата си по популярни родни заглавия, като „Дъвка за балончета”, „Писма от Антарктида”, „Под прикритие”, „Денят на бащата”, „Стъклен дом” и др.

"Една от важните задачи на фестивал като нашия е, да създава общност и приемствеността - нещо, на което държим. Затова е радостно, когато се случи да поканим за жури автори, които сме открили и които се връщат, но вече в позицията си на лидери на мнение. За нас е удовлетворяващо да видим колко много са израснали в професионално отношение след последната ни среща“, споделя Цанко Василев, директор на IN THE PALACE.

Програма на IN THE PALACE International Short Film Festival може да бъде гледана от 27 февруари до 6 март 2021 г. на https://inthepalace.filmchief.com/

Фестивалът се провежда с медийната подкрепа на NOVA!

С по един лев от всеки продаден билет IN THE PALACE генерира фонд за финансиране на нови късометражни филми.