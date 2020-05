Историческо: "Дракон" се скачи с Международната космическа станция

В последните 24 часа човечеството направи огромна крачка към бъдещето и отвори нова глава в космическата история. Снощи, точно в 22 часа и 22 минути българско време, космическият кораб Dragon на SpaceX излетя успешно на първата частна мисия с екипаж на борда, пишат от NOVA.

Двама българи са част от екипа на SpaceX, извел астронавти в Космоса

Docking confirmed! @AstroBehnken and @Astro_Doug officially docked to the @Space_Station at 10:16am ET: pic.twitter.com/hCM4UvbwjR