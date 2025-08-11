Историческо! DJ-и от Tomorrowland с участие пред портите на Царевец, организирано от Saké

Н а 7-ми септември предстои най-отличаващото се събитие от всички останали. Saké организират мащабно събитие пред портите на Царевец, стартиращо в 16:00. Проект, за който почитателите на нови изживявания само са си мечтали да бъде осъществен през годините. Тази вълнуваща концепция е силно развита в световен мащаб и привлича десетки хиляди фенове, готови да се потопят в красотата и историята на съответната локация. (примери може да видите в снимките по-долу)

Headliner на събитието ще бъде италианското дуо Agents of Time - неизменна част от артистите, участващи на най-големите фестивали в цял свят като Tomorrowland, Afterlife, Zamna и много, много други. Участието им пред портите на Царевец ще бъде първото им в Източна Европа, което предизвиква още по-голям интерес у почитателите на електронната музика.

През последните години електронната сцена у нас се развива с все по-бързи темпове. Доказателство за това е новопоявилата се концепция със събития на уникални и нестандартни локации. Този новаторски модел набира все повече почитатели от всички възрастови групи, предлагайки изживяване, различно от стандартните клубни вечери.

Именно в това се крие същината на най-бързо развиващия се бранд на електронната сцена у нас - Saké. От своето първо събитие преди 2 години и половина до ден днешен те преобразиха уникални локации като Археологическия Музей във Варна, Централния Военен Клуб в София, Изоставения Терминал 1 на Летище Варна, Филхармонията в Русе и много, много други по един иновативен и модерен начин. Безспорно обаче предстоящото събитие на 7-ми септември пред портите на Царевец стои високо на пиедестала като мечтана дестинация.

Пригответе се за нещо велико, нещо, което ще се случи за пръв път в България. Не пропускайте събитието на годината, а може би и на десетилетието, което ще постави страната ни на световната карта на електронната сцена. Билети може да намерите на https://www.sake.bg/