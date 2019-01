За жалост колкото повече се разрастват градовете, толкова повече намаляват животните наоколо.

Ако преди е било нормално в парка в центъра на града да се разхождат сърнички, то с времето тези животинки, както и много други, или са били прогонени от шума и градската среда, или от хората.

Ще останете изненадани обаче, че в някои големи градове по света и до днес са успели да се съхранят диви животни, които небрежно се разхождат около хората и са считани от тях също като нещо съвсем нормално.

Ето и няколко града, които могат да се похвалят с необичайни (за останалите градове) животински обитатели:

Глиганите на Берлин

През октомври 2012 г. трима души и един полицай са ранени, след като 120-килограмов глиган ги напада в кв. „Шарлотенбург“. Нападението само по себе си е необичайно за берлинчани, но идеята за разхождащи се глигани из германската столица не толкова.

